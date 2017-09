'Toshiba verkoopt zijn nandgeheugendivisie aan consortium met Western Digital'

Toshiba zou inmiddels de knoop hebben doorgehakt en hebben gekozen om de nandgeheugendivisie te verkopen aan een consortium, dat wordt geleid door een Japans overheidsfonds Ook Wester Digital maakt deel uit van dit consortium.

De Japanse zakenkrant Nikkon Kogyo meldt dit, zonder verder bronnen te noemen. Waarschijnlijk maakt Toshiba het nieuws woensdag officieel bekend, nadat er een laatste vergadering van de raad van bestuur heeft plaatsgevonden. Met de overname zou omgerekend in totaal ruim 15 miljard euro gemoeid zijn. De deal moet voor maart 2018 helemaal zijn afgerond, omdat Toshiba anders hoge financiële kosten tegemoet kan zien, wat uiteindelijk kan leiden tot een vertrek van de Japanse beurs in Tokio.

Western Digital zou niet investeren in de overname van de nandgeheugendivisie, maar zou wel 15 procent of meer van het stemrecht willen bemachtigen. Toshiba heeft eerder aangegeven dat het wil dat dit onderdeel onafhankelijk moet blijven. Een week geleden werd al gezegd dat Western Digital zich mogelijk zou willen terugtrekken uit het overnamebod. Dit zou de overname hebben moeten versnellen. Als tegenprestatie wil Western Digital een stevigere positie in de huidige joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba.

Als het consortium de nandgeheugendivisie daadwerkelijk overneemt, wordt onder meer Apple afgetroefd Het bedrijf uit Cupertino zou samen met SK Hynix omgerekend zo'n 15,1 miljard euro hebben geboden. Het consortium bestaat naast Western Digital uit een Japans overheidsfonds, de Japanse ontwikkelingsbank en de Amerikaanse private equity-onderneming Bain Capita. De Japanse overheid is grootaandeelhouder van het overheidsfonds, en hoopt met de overname de productie in Japan te houden, mede gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige Japanse technologie.

De overname is enigszins opmerkelijk, omdat Toshiba en Western Digital al even verwikkeld zijn in een juridisch gevecht over de overname van de geheugendivisie, waarbij de bedrijven elkaar over en weer beschuldigden. In juni klaagde Toshiba WD aan voor het frustreren van de verkoop van de divisie, en WD zou zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke concurrentie. Toshiba eiste een schadevergoeding van omgerekend 942 miljoen euro. Eerder stapte WD nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba de chipdivisie van de hand doet.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks tegenslagen bij de Toshiba's Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.