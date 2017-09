Volkswagen Group maakt vanaf 2030 alleen elektrische auto's

De Volkswagen Group, het moederbedrijf van merken van Volkswagen, Audi, Porsche en Lamborghini, maakt vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's. Dat heeft het bedrijf aangekondigd. Daarom bouwt het bovendien vier grote fabrieken voor het vervaardigen van accu's.

Vanaf 2025 wil de Volkswagen Group naar eigen zeggen rond tachtig modellen in het assortiment hebben met een elektrische motor. Daarvan zullen er rond vijftig alleen op een accu lopen en dertig plug-in hybrids zijn. Uiterlijk vijf jaar later moeten alle nieuwe auto's een elektrische motor hebben. Het gaat in totaal om een investering van meer dan zeventig miljard euro in de omslag naar elektrische auto's.

Topman Mattias Müller wil dat VW Group leidend zal zijn op het gebied van elektrische auto's. "De transformatie in onze industrie is niet te stoppen", aldus de topman van het Duitse concern. VW Group is niet de enige autofabrikant die bezig is met het ontwikkelen van meer elektrische auto's. Mercedes-Benz biedt bijvoorbeeld vanaf 2022 elektrische versies aan van al zijn auto's.