Disney stopt in 2019 met Netflix en komt met eigen videostreamingplatform

The Walt Disney Company heeft bekendgemaakt dat het in 2019 met een eigen videostreamingplatform voor consumenten komt. Dat betekent dat het bedrijf vanaf 2019 de overeenkomst met Netflix zal beŽindigen.

De beëindiging van de distributieovereenkomst van Disney met Netflix betekent dat vanaf 2019 titels van Disney, zoals de Star Wars-films, niet meer op het Netflix te zien zullen zijn. Tot 2019 verandert er echter niks en zal Netflix een aanbod van Disney-titels beschikbaar blijven stellen op het eigen videostreamingplatform. Disney gaat bijvoorbeeld titels als Toy Story 4 en de opvolger van Frozen, welke beiden in 2019 uitkomen, aanbieden op het eigen platform.

Het is niet geheel duidelijk wat de beëindiging in 2019 precies voor gevolgen heeft. Volgens Netflix kan het films die het bedrijf van Disney krijgt, tot eind 2019 blijven uitzenden; mogelijk betekent dit dat de negende episode in de Star Wars-saga toch beschikbaar komt op Netflix. Disney stelt dat de overeenkomst met Netflix wordt beëindigd vanaf de titels van Disney die in 2019 in de bioscoop zullen draaien.

Netflix heeft bij monde van een woordvoerder tegen The Verge gezegd dat het zaken zal blijven doen met The Walt Disney Company, waaronder de deal met Marvel Television. Dit is een divisie van Disney die verantwoordelijk is voor meerdere superheldenseries, zoals Daredevil, Jessica Jones en Luke Cage.

Netflix sloot eind 2012 een overeenkomst met Disney, zodat het vanaf 2013 de rechten kreeg om content van het entertainmentbedrijf beschikbaar te stellen op het streamingplatform. De overeenkomst werd in 2016 van kracht, met de komst van onder meer een aantal Disney-films. Als de overeenkomst in 2019 wordt beëindigd, hebben Netflix-gebruikers drie jaar toegang gehad tot titels van Disney.