AMD introduceert derde Threadripper-cpu

AMD heeft meer details over zijn Threadripper-processors vrijgegeven, maar kondigde tevens een derde processor in de serie aan, waarover tot dusver niets bekend was. De nieuwe 1900X met acht cores krijgt een adviesprijs van 549 dollar en komt eind augustus in de winkels.

De nieuwe Threadripper-processor werd tijdens een speciale Threadripper Tech Day voorafgaand aan Siggraph onthuld. Eerder maakte AMD al de twee andere processors in de Threadripper-serie bekend, de 1950X met zestien cores en de 1920X met twaalf cores. De 1900X bestaat net als de overige cpu's uit de serie uit twee silicium dies die via AMD's Infinity Fabric met elkaar communiceren. Overigens zitten onder de heatspreader vier dies, maar twee daarvan zijn puur als inactief vulmiddel bedoeld om de chips symmetrisch te houden. Datzelfde Infinity Fabric verbindt de twee core complexes met ieder vier cores in elke die. Bij de 1900X zijn in ieder core complex slechts twee cores actief, zodat de chip acht actieve cores telt. Bij het topmodel, de 1950X, zijn alle cores actief en bij de 1920X zijn drie cores per CCX actief.

De kloksnelheden van de 1900X variëren van 3,8GHz voor alle cores en een Boost-snelheid van 4GHz. Alle Threadrippers beschikken over 64 pci-e-lanes en een quadchannel ddr4-geheugencontroller. De processors zetelen in een TR4-socket en nemen met hun 118mm bij 78mm meer ruimte in dan huidige processorkoelers aankunnen. In de vrij opvallende verpakking heeft AMD daarom een beugel meegeleverd waarmee de twintig populairste waterkoelersetjes op de processorvoet gemonteerd kunnen worden. Om de beugel te bevestigen wordt bovendien een torx-sleutel meegeleverd, reden voor AMD om te grappen over 'de eerste processor die met gereedschap wordt geleverd'.

AMD positioneert zijn Ryzen-processors tegenover Intels X299-platform, waarbij de 1950X het tegen de 7900X opneemt en volgens AMD ruim twintig procent betere prestaties tegen gelijke prijs levert. Bovendien zou de Threadripper-cpu zuiniger zijn, maar meer pci-e-lanes en meer cache bieden. De 1920X is goedkoper dan de 7900X en zou vergelijkbare prestaties bieden. De 1900X ten slotte wordt tegenover de 7820X gepositioneerd voor ongeveer dezelfde prijs, maar biedt meer pci-e-lanes zodat multi-gpu-setups met één of meer nvme-drives gecombineerd kunnen worden. De 1950X en 1920X komen op 10 augustus beschikbaar, terwijl de 1900X op 31 augustus verschijnt.