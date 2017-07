'PlayerUnknown's Battlegrounds komt over zes maanden uit Early Access'

Brendan Greene, de bedenker en maker van PlayerUnknown's Battleground, zegt in een interview dat er over zes maanden een definitieve versie van de game beschikbaar komt. Ook heeft de ontwikkelaar beelden van de zombiemodus vrijgegeven.

Tegen RockPaperShotgun zegt Greene dat hij kan garanderen dat de game binnen zes of zeven maanden uit Early Access komt. "Het is het team, het is een kwestie van eer", zegt hij in het interview. Sommige vergelijkbare games, zoals H1Z1 en Dayz, zijn al lange tijd in Early Access en worden vaak daarom bekritiseerd. Greene stelt dat de ontwikkeling van PlayerUnknown's Battleground makkelijker is, omdat de game de Unreal-engine gebruikt.

De huidige vroegtijdige versie is de afgelopen maanden een van de populairste games op Steam. Er zijn al meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht. In juni maakte ontwikkelaar Bluehole bekend dat de game een zombiemodus krijgt. De studio heeft die modus nu beschikbaar gesteld aan een beperkt publiek van YouTubers en streamers op Twitch. Onder andere Jeff Grub, die schrijft voor VentureBeat, heeft gameplay van de zombiemodus online gezet.

Eerder deze week toonde Bluehole op Twitter ook voor het eerst twee screenshots van een nieuwe map. Het nieuwe gebied bevindt zich in de woestijn en mogelijk kunnen spelers ook gebruikmaken van fietsen. Wanneer het woenstijngebied speelbaar wordt is nog niet bekend. Het gaat nog om work in progress volgens de studio. Ook van de zombiemodus is nog niet bekend wanneer deze beschikbaar komt voor alle gebruikers.

De game valt in het genre van battle royale, waarbij het verkennen en zoeken van schaarse materialen wordt gecombineerd met last man standing-elementen uit multiplayer-shooters. De maker Brendan Greene was eerder ook betrokken bij de ontwikkeling van DayZ: Battle Royale, een mod voor Arma 2. Ook was hij betrokken bij H1Z1: King of the Kill. Die survivalgames volgen een vergelijkbaar concept.

In PlayerUnknown's Battlegrounds worden tot honderd spelers geparachuteerd op een eiland, waar zij zo snel mogelijk wapens en uitrusting moeten vinden en in leven moeten blijven. Gedurende een ronde verkleint het speelveld steeds verder, waardoor de overlevenden zich in een steeds kleiner gebied moeten zien te redden. Het laatste overlevende team of de laatste overgebleven speler wint de ronde.