De Nederlandse start-up Amber is van plan om vanaf 2018 's nachts auto's zelfstandig te laten rijden op busbanen. Het gaat om een bestaande vloot BMW i3-deelauto's, die voorzien worden van hardware voor autonoom rijden.

De auto's hebben geen passagiers aan boord en in eerste instantie zal er een chauffeur aanwezig zijn die kan ingrijpen mocht dat nodig zijn. Het is de bedoeling dat de voertuigen 's nachts naar een klant van de autodeeldienst rijden, zodat deze de volgende dag de auto kan gebruiken. De gemeenten Eindhoven en Helmond ondersteunen het project. De busbanen waarop de BMW i3's zelfstandig moeten gaan rijden zijn 's nachts in principe leeg.

Amber gaat zijn bestaande BMW i3-modellen inzetten, zegt operationeel directeur Joep Sloot tegen NU.nl. Om deze auto's zelfstandig te laten rijden worden ze voorzien van camera's en een radarsysteem. De hardware wordt volgens Sloot grotendeels geleverd door Nvidia, dat ook de hardware levert voor de Autopilot van Tesla. Microsoft levert algoritmes aan en TomTom fungeert als leverancier van kaarten. De implementatie en het testen van de sensoren en camera's wordt verzorgd door TNO.

Het uiteindelijke doel van Amber is om een eigen auto te produceren en die middels een abonnement van 33 euro per week aan te bieden in heel Europa. Gebruikers van 'Amber Mobility' moeten op ieder moment op iedere plek de beschikking hebben tot een auto op loopafstand. De auto verplaatst zichzelf van klant naar klant en moet uiteindelijk ook passagiers kunnen vervoeren zonder dat deze zelf hoeven te sturen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat mogelijk is, dat hangt onder andere samen met wetgeving.

Vorig jaar presenteerde het bedrijf zijn Amber One, een elektrische auto van 700kg die een actieradius van 400km heeft en een levensduur van 1,5 miljoen kilometer zou moeten hebben. Momenteel maakt het bedrijf hier prototypes van. Om productie op een grotere schaal mogelijk te maken heeft de start-up nog investeringen nodig.



Prototype 'Amber One'