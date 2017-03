Door Mark Hendrikman, zondag 26 maart 2017 11:16, 48 reacties • Feedback

Submitter: harrytasker

Uitgelekte beeldmaterialen duiden mogelijk op een Call of Duty-game die terugkeert naar de Tweede Wereldoorlog. De afbeeldingen bestaan uit verschillende ontwerpen voor het doosje van de game en wat promotiemateriaal.

De beelden zijn afkomstig van het YouTube-kanaal TheFamilyVideogamers. Deze gebruiker heeft enkele plaatjes op zijn e-mailadres binnen gekregen die lijken op echt materiaal van de game. Volgens een topic op de subreddit voor Call of Duty-games die zich in de Tweede Wereldoorlog afspelen, zit er ook een gebruiker die 11 maanden geleden de komst van Call of Duty: Infinite Warfare en Modern Warfare Remastered verklapte achter het lek. Het is echter niet duidelijk wat voor een rol hij dan precies speelde bij het lek, aangezien hij zelf ook verwijst naar de YouTube-video maar zijn opgebouwde reputatie wel gebruikt wordt om de geloofwaardigheid van het lek te vergroten.

Call of Duty-fansite Charlie Intel stelt dat het hoofd van Sledgehammer Games, een van de drie studio's die Call of Duty-games ontwikkelt en degene die nu 'aan de beurt is', in 2014 al stelde dat hij het 'geweldig zou vinden als er een moderne game komt met een Tweede Wereldoologsetting'. Daarnaast heeft Activision al gesteld dat de Call of Duty-game van dit jaar 'terugkeert naar de oorsprong van Call of Duty'. Een officiële bevestiging van de komst van Call of Duty: WWII is er niet.