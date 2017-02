Door Arnoud Wokke, woensdag 22 februari 2017 19:52, 85 reacties • Feedback

Een team onder leiding van een Belgische onderzoeker heeft zeven exoplaneten gevonden op ongeveer veertig lichtjaren afstand, voor astronomische begrippen relatief dichtbij. Drie van de planeten hebben vermoedelijk de juiste temperatuur om vloeibaar water te hebben.

De zeven exoplaneten zitten in een baan rond Trappist-1, een rode dwerg op veertig lichtjaren afstand, schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Een rode dwerg is een ster die nog weinig licht geeft. De planeten zitten in een baan dicht om hun ster, maar omdat die relatief weinig straling afgeeft, zijn er drie planeten die zich in de 'bewoonbare zone' bevinden en dus vloeibaar water zouden kunnen bevatten. Het is nog onbekend of dat ook zo is. Vloeibaar water geldt als voorwaarde voor het ontstaan van leven.

Omdat de exoplaneten rond een ster zitten met weinig straling en het stelsel zich relatief dicht bij de aarde bevindt, is het mogelijk om via telescopen de planeten waar te nemen en wellicht observaties te doen over de samenstelling van de atmosfeer. Dan zou duidelijker moeten worden of ze leven kunnen ondersteunen.

De planeten zitten dicht op elkaar en hebben banen dichter bij hun ster dan Mercurius bij de zon staat. De ster Trappist-1 was al eerder ontdekt, maar dankzij waarnemingen met meerdere telescopen, waaronder de Spitzer-telescoop van de NASA, zijn er meer exoplaneten ontdekt bij de rode dwerg.