Proximus verkoopt Flitsmeister aan bedrijf achter ParkMobile en EasyPark

Proximus gaat Flitsmeister verkopen. Ook doet de provider parkeerapp 4411 en andere diensten van de hand. Die worden opgekocht door Arrive, het bedrijf achter onder andere ParkMobile en EasyPark. Proximus wil al langer van veel bedrijfsonderdelen af.

De Proximus Groep zegt dat het een overeenkomst heeft gesloten met Arrive over de verkoop van Be-Mobile, waarvan Proximus voor 92,7 procent eigenaar was. Be-Mobile is het bedrijf achter onder andere Flitsmeister. Ook bezit het parkeerapp 4411, enkele kleinere apps zoals Truckmeister en Touring Mobilis, en een aantal datadiensten.

Arrive is een mobiliteitsbedrijf dat meerdere parkeer- en verkeersapps beheert. Het gaat 4411 zelf in beheer nemen; de andere diensten van Be-Mobile, waaronder Flitsmeister en de dataplatformen, blijven onder leiding staan van Be-Mobile en de huidige eigenaar daarvan, Jan Cools. Arrive is van plan zijn eigen diensten in Flitsmeister te integreren, zegt Be-Mobile.

Proximus zegt dat Be-Mobile 170 miljoen euro moet opleveren. De verkoop moet nog wel worden goedgekeurd door de Interfederale Screeningscommissie. Dat gebeurt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar.

Proximus is al langer bezig met de verkoop van verschillende bedrijfsonderdelen. Het bedrijf begon eerder een 'desinvesteringsstrategie' om geld op te halen dat het weer kan investeren in zijn glasvezelnetwerk. Zo verkocht het vorig jaar zijn Luxemburgse zendmasten en meerdere datacenters. Er gingen toen al geruchten dat de provider ook Flitsmeister wilde verkopen. Proximus hoopte aanvankelijk in 2027 voor 500 miljoen euro aan onderdelen te hebben verkocht. Het bedrijf zegt nu dat het die doelstelling heeft verhoogd: het wil voor 600 miljoen euro aan onderdelen verkopen. Dat gebeurt de komende jaren onder andere met de verkoop van panden.