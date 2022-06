Russische inwoners kunnen geen Windows meer downloaden via website Microsoft

Russische inwoners kunnen geen installatiebestanden meer voor Windows 10 of 11 downloaden via de website van Microsoft. Inwoners van het land krijgen dan een foutmelding te zien. Het is niet duidelijk of het om een vergissing gaat of een bewuste beslissing van Microsoft.

Volgens de redactie van BleepingComputer is het voor Russische inwoners voorlopig niet mogelijk om de installatiebestanden van Windows 10 en 11 te downloaden. Het is ook niet mogelijk om de Windows 10 Update Assistent, Windows 10 Media Creation Tool en de Windows 11 Update Assistent te downloaden. Als Russische inwoners deze toch proberen downloaden, krijgen ze een foutmelding te zien met daarin een bericht dat het opgevraagde bestand niet werd teruggevonden of dat er een probleem is. Het zou wel mogelijk zijn om de Windows 11 Media Creation Tool te downloaden, maar de tool laten draaien lukt dan weer niet.

De redacteurs van Bleeping Computer hebben dit getest door via een vpn-server die in Rusland gelokaliseerd is, de bovenvermelde bestanden te proberen downloaden. Als Russische inwoners zelf een vpn-server gebruiken die in een ander land staat, is het volgens BleepingComputer alsnog mogelijk om de installatiebestanden te kunnen downloaden. Het is niet duidelijk of dit een nieuwe maatregel is van Microsoft naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne, of het een vergissing betreft. Tweakers schreef kort na de Russische invasie in Oekraïne een achtergrondartikel waarin de posities van techgiganten tegenover Rusland verder worden uitgespit.