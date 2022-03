Nintendo stelt Breath of the Wild-opvolger uit tot de lente van 2023

Nintendo heeft de sequel van The Legend of Zelda: Breath of the Wild uitgesteld naar de lente van 2023. De game stond in de planning voor 2022, maar had nog geen concrete releasedatum. Het spel verschijnt voor de Nintendo Switch.

"We hebben eerder aangekondigd dat we mikken op een release in 2022 voor dit spel", vertelt Zelda-producer Eiji Aonuma in een korte videoupdate. "We hebben echter besloten om onze ontwikkelingstijd een beetje te verlengen en onze release te wijzigen naar het voorjaar van 2023." Het bedrijf biedt zijn excuses aan voor de vertraging.

Nintendo kondigde de nog titelloze Breath of the Wild-sequel tijdens de E3 in 2019 aan. Het bedrijf toonde toen een korte, duistere teasertrailer. Vorig jaar toonde het bedrijf de eerste gameplaybeelden van het spel. Aonuma vertelt dat de nieuwe game niet alleen op de grond plaatsvindt, maar ook in de lucht boven Hyrule. Dat is iets waar de gameplaytrailer van vorig jaar al op wees. Aonuma zegt verder dat de wereld 'verder dan dat' gaat, maar treedt daarbij niet in detail.

De vorige grote Zelda-game was de originele Breath of the Wild, die in 2017 verscheen voor de Nintendo Switch en Wii U. Dat spel werd goed ontvangen en heeft onder meer een score van 97 op Metacritic. Het bedrijf kwam in de tussentijd nog met een remake van The Legend of Zelda: Link's Awakening voor de Switch.