Game Mania meldt datalek na ransomware-aanval - update

Winkelketen Game Mania meldt dat het afgelopen maandag doelwit van een ransomware-aanval is geweest. Daarbij wisten de criminelen toegang te krijgen tot een server met persoonsgegevens van klanten.

De aanval op zijn systemen vond volgens Game Mania maandag 10 januari om 3.00 uur 's ochtends plaats. De daders verkregen bij de aanval toegang tot een server met 'bedrijfsinformatie', waaronder persoonsgegevens. Dat gaat om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Volgens de keten van gamewinkels zijn geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt.

Na het ontdekken van het datalek heeft het bedrijf de getroffen systemen offline gehaald. Inmiddels is het datalek ook gemeld bij de toezichthouders in Nederland en België, zoals de AVG vereist als het om een grote hoeveelheid data of gevoelige gegevens gaat. Game Mania stelt verder de aanval nog te onderzoeken en een 'externe deskundige' in de arm genomen te hebben om de beveiliging van zijn systemen na te lopen.

Het bedrijf wijst klanten op het risico dat criminelen contact proberen op te nemen via mail of sms. Het advies is niet in te gaan op verdachte berichten.

Update, 18.05: Kris Lenaerts, ceo van Game Mania, meldt Tweakers: "Het onderzoek is nog volop bezig en er is nog geen zicht met hoeveel gegevens de daders aan de haal zijn gegaan. We verkiezen om uit voorzorg al onze klanten te informeren. We hebben de klanten waarvan we hun e-mailadressen hebben per mail ingelicht en ook op onze website een pagina met meer informatie gepubliceerd." Lenaerts meldt verder dat er geen hinder is van de ransomware-aanval: "Het datalek veroorzaakt geen hinder voor onze kernactiviteiten. Zowel onze fysieke winkels als webshop zijn operationeel."