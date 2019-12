ACM: gebruik mobiele data steeg in eerste helft 2019 naar 3GB per maand per sim

Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar flink meer mobiele data verstookt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit komt neer op maandelijks gemiddeld 3GB per gebruiker. Dat blijkt uit halfjaarlijkse cijfers van de Telecommonitor van toezichthouder ACM.

Uit de Telecommonitor blijkt dat Nederlanders in de eerste helft van 2019, ten opzichte van de eerste helft van dit jaar, 18 procent meer data met hun mobiele telefoon hebben verbruikt. Sinds begin 2018 is er vrijwel elk kwartaal sprake van een stijgende trend en de cijfers van de eerste helft van dit jaar zijn daar grotendeels mee in lijn. Met name het tweede kwartaal van 2019 was een uitschieter waarin er 188 petabyte aan data werd verstookt, ten opzichte van ruim 159 petabyte in de eerste drie maanden van 2019.

Op het vlak van glasvezelaansluitingen constateert de ACM dat er in de eerste helft van 2019 2.619.000 aansluitingen zijn, terwijl er in de eerste helft van 2018 nog 2.426.000 aansluitingen waren. Deze stijging gaat deels ten koste van het aantal koperaansluitingen; dit aantal is licht gedaald van 5.412.000 in de eerste zes maanden van 2018 naar naar 5.247.000 aansluitingen in de eerste helft van dit jaar. De kabel is nog altijd het meest dominant met 6.972.000 aansluitingen in Nederland in de eerste helft van 2019; dat waren er een jaar eerder nog 6.899.000.

De ACM stelt dat een brede uitrol van glasvezel nodig is voor een toekomstbestendig telecomnet. De toezichthouder vindt dat glasvezelaansluitingen consumenten meer keuzevrijheid geven in aanvulling op het kabelnetwerk, en dat die keuzevrijheid bij aanbieders leidt tot een prikkel om efficiënt te blijven werken en te blijven innoveren. Volgens de telecomwaakhond neemt het aantal glasvezelaansluitingen weliswaar gestaag toe, maar gaat de uitrol met name in de stedelijke gebieden nog niet hard genoeg.