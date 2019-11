Plan voor Xs4all-alternatief behaalt crowdfundingdoel

Het plan van actiecomité Xs4all Moet Blijven om een eigen provider op te richten als alternatief voor Xs4all, heeft zijn doel om 1,25 miljoen euro op te halen dinsdag behaald. De crowdfundingactie begon maandag.

Dinsdagochtend stond de teller voor 'plan B', zoals het actiecomité het noemt, al op een miljoen euro en enkele uren later werd het doel van 1,25 miljoen euro overschreden. Daarmee heeft Xs4all Moet Blijven genoeg geld toegezegd gekregen om een eigen provider op te zetten. Die moet volgens de groepering draaien om veiligheid, privacy, een open internet en dienstverlening, en moet de 'monopoliepositie van de grote providers doorbreken'.

Het geld zal onder andere gebruikt worden om apparatuur te kopen, kantoorruimte te huren, serverruimtes in te richten, contracten af te sluiten en ontwikkelaars, helpdeskmedewerkers en systeembeheerders aan te nemen. Het is de bedoeling dat de nieuwe provider in het eerste kwartaal van 2020 van start gaat en dan internet via dsl en glasvezel kan aanbieden, evenals televisie en voip.

De crowdfundingactie van het comité is zo ingericht dat mensen die het project met een lening steunen, een rendement van drie procent ontvangen. Op Gathering of Tweakers werd maandagavond gemeld dat in het contract voor meedoen met de crowdfundingactie de naam Freedom Internet staat, wat wellicht de naam voor de op te zetten provider zal zijn.

Er is nog een kans dat het actiecomité zijn plannen niet doorzet. Hiervoor dient KPN 'de zelfstandigheid van Xs4all blijvend te garanderen op het gebied van mensen, techniek, service, beleid en ideologische waarden'. In dat geval belooft de groepering de lening vervroegd af te lossen met de tot dan toe opgebouwde rente. "Er bestaat dan wel een kans dat door reeds gemaakte investeringen en kosten er niet volledig afgelost kan worden. Als er geen garanties komen, gaan we gewoon door."