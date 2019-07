Ikea wijzigt Trådfri-verlichting naar Home Smart en breidt aanbod uit

Ikea gaat in augustus en oktober veranderingen doorvoeren bij zijn productlijn voor slimme verlichting. De nieuwe verlichting komt onder de Home Smart-merknaam te vallen en krijgt onder andere ondersteuning voor Zigbee 3.0.

De meeste slimme verlichtingsproducten uit de huidige Trådfri-lijn worden in augustus vervangen door de Home Smart-serie. Bestaande producten krijgen veelal een vervanging voor een vergelijkbaar verlichtingsproduct. Er kunnen echter de nodige wijzigingen zijn, zoals het formaat van lampen, het verbruik en de lichtopbrengst. De nieuwe lampen zijn bovendien voorzien van versie 3.0 van de ZLL-standaard, oftewel Zigbee 3.0. Dit is de actuele Zigbee-standaard die moet garanderen dat meer slimme verlichting beter met elkaar samenwerkt. Zo moet Ikea's Home Smart-lijn bijvoorbeeld beter met Philips Hue overweg kunnen en vice versa.

Ikea krijgt verder weer complete verlichtingssets in het assortiment, zoals een bundel van een lamp met grote fitting, twee met kleine fitting, een hub en een afstandbediening. Ook is de nieuwe sensor en de afstandbediening goedgekeurd voor de badkamer, op basis van IP44, en de kinderkamer. Dit was voorheen niet zo.



Nieuw is verder de toevoeging van een rgb-lamp met kleine E14-fitting. Dit is de eerste Ikea-lamp met kleine fitting die naast drie wittinten ook kleur kan weergeven. Van sommige slimmeverlichtingsproducten gaat de prijs dalen tegenover het huidige aanbod.

Ikea bevestigt de aanpassingen aan Tweakers zonder nog details over bijvoorbeeld prijzen te kunnen geven. Ook bevestigt het bedrijf de komst van de Home Smart-merknaam nog niet, maar deze is al bij de Android-app voor Ikea Home Smart en op de Duitse Trådfri-site te zien.