Aantal Nederlanders met vast internet sneller dan 100Mbit/s neemt nauwelijks toe

Het aantal Nederlanders met vast internet dat sneller is dan 100Mbit/s down neemt nauwelijks toe. In de periode tussen begin 2017 en medio 2018 kwamen er ongeveer 100.000 huishoudens bij met het snellere internet.

De meeste mensen met een internetaansluiting die sneller is dan 100Mbit/s hebben kabel: dat zijn er 1,9 miljoen. Ongeveer 414.000 huishoudens hebben snel internet via glasvezel en 90.000 via dsl. Het gaat daarbij om de theoretische snelheid van het internetabonnement en niet om de snelheid in de praktijk.

Van de mensen met een glasvezelabonnement heeft ongeveer 60 procent een abonnement tussen 30 en 100Mbit/s. Het aantal mensen met een abonnement boven 100Mbit/s ligt tegen de 40 procent en een klein aantal, veelal bedrijven, heeft glasvezel met een snelheid onder 10Mbit/s.

Bij kabel liggen die percentages anders: meer dan 55 procent heeft 100Mbit/s of hoger, 39 procent zit tussen 30 en 100Mbit/s. De cijfers staan in de TelecomMonitor van ACM die donderdag uitkwam.