KPN heeft wederom meer mobiele abonnees met ook een vast abonnement

Zeven op de tien mobiele abonnees binnen het KPN-merk hebben ook een vast abonnement. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers over het afgelopen vierde kwartaal van vorig jaar. Dit percentage mobiele abonnees met een vast abonnement zit al een tijd in de lift.

KPN meldt op basis van de kwartaalcijfers dat nu zeventig procent van de mobiele abonnees van het KPN-merk ook een vast abonnement bezitten. Daarmee zet de groei hiervan door, aangezien dit aandeel in het vierde kwartaal van 2017 nog op 65 procent uitkwam. Voor het gehele bedrijf, als ook Telfort en Simyo worden meegerekend, ligt dit op 57 procent, terwijl dat cijfer een jaar eerder nog op 51 procent lag. In het afgelopen kwartaal kwamen er meer dan 32.000 mobiele abonnees bij met een bundel waarin vaste en mobiele diensten worden gecombineerd; daarmee zit het totaal op een kleine 2,1 miljoen klanten.

Het bedrijf verloor in het afgelopen kwartaal in totaal 19.000 mobiele abonnees, waarvan er 11.000 bij Telfort en Simyo vertrokken. Dat laatste schrijft KPN onder meer toe aan de voortdurende concurrentie in de markt. In het afgelopen kwartaal kon KPN 9000 nieuwe breedbandklanten bijschrijven en bij het onderdeel iptv kwamen er 22.000 consumenten bij.

Het bedrijf boekte in het vierde kwartaal een nettoverlies van 45 miljoen euro, terwijl een jaar eerder nog een winst van 56 miljoen euro werd behaald. Volgens KPN is deze daling vooral toe te schrijven aan een eenmalige belastingafwaardering van 107 miljoen euro. Zonder deze eenmalige kostenpost was de nettowinst op 62 miljoen euro uitgekomen. De omzet daalde licht met 1,1 procent naar 1,44 miljard euro. De brutowinst of ebitda kwam uit op 572 miljoen euro, een stijging van 1 procent.

Over heel 2018 daalde de omzet met 1,8 procent naar 5,64 miljard euro en de nettowinst daalde met 28 procent naar 280 miljoen euro.