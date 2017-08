Google-sdk maakt apps voor augmented reality mogelijk op 100 miljoen smartphones

Google heeft ARCore uitgebracht, een sdk om applicaties te maken die virtuele objecten op een realistische manier in het camerabeeld van smartphones moet plaatsen. Apps voor augmented reality moeten gaan werken op minstens honderd miljoen smartphones.

ARCore werkt met huidige hardware op smartphones, zoals bewegingssensoren en camera's. Er is geen extra hardware nodig, zoals Google Tango wel vereist. Ontwikkelaars kunnen per direct met de sdk aan de slag door de code op GitHub, terwijl de zoekgigant een webpagina online heeft gezet om voorbeelden te laten zien.

De sdk werkt met Java, OpenGL, Unreal en Unity. De sdk richt zich op het bijhouden van bewegingen van de telefoon om de objecten echter te laten lijken. Ook scant de software de omgeving om bijvoorbeeld horizontale oppervlakten en muren in beeld te brengen en te kunnen gebruiken als virtuele omgeving. Ook schat ARCore de lichtomstandigheden in om zo de belichting van virtuele objecten echter te laten lijken.

De preview van ARCore werkt op de Samsung Galaxy S8 en Googles eigen Pixel-telefoons. In een later stadium zal Android 7.0 of hoger nodig zijn voor ondersteuning van ARCore-apps. ARCore komt in aanvulling op andere initiatieven van Google op het gebied van augmented reality, zoals 'gps voor binnen' en een browser die overweg kan met ar-pagina's.

ARCore lijkt Googles antwoord op ARKit, de sdk van Apple in iOS 11 om augmented reality mogelijk te maken op iPhones. Apple brengt iOS 11 dit najaar uit. Wanneer ARCore definitief zal uitkomen, heeft Google nog niet bekendgemaakt.