Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 maart 2017 18:21

BioWare heeft op het laatste moment voor de release patch 1.04 uitgebracht voor Mass Effect: Andromeda. De patch moet enkele van de vele bugs verhelpen die spelers ervaren bij het spelen. De studio heeft meer patches in het vooruitzicht gesteld.

Patch 1.04 moet voor pc-spelers onder andere een einde maken aan zwarte startschermen en de problemen in combinatie met de Corsair Utility Engine. Daarnaast verhelpt de pleister geluidsproblemen en het niet herkennen van de functietoetsen in multiplayer. De patch is naast voor de pc ook voor de PS4 en de Xbox One verschenen.

Verder maakt de producer van het spel, Fernando Melo, bekend dat er aan de serverkant wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze moeten er voor zorgen dat alle Challenges te doorlopen zijn. Spelers gaven aan dat dit niet altijd kon. Mass Effect: Andromeda is geplaagd door bugs, iets waar spelers en reviewers melding van maken op internet. EA heeft in antwoord hierop een speciale supportpagina online gezet waarop suggesties gedaan worden hoe bekende problemen omzeild kunnen worden.

BioWare stelt meer patches in het vooruitzicht. Ook zijn er veel klachten over onnatuurlijke gezichtsanimaties in het spel. Niet bekend is of de studio daar veranderingen in gaat aanbrengen. Mass Effect: Andromeda verschijnt 23 maart. Spelers met een EA- of Origin Access-abonnement kunnen het al een aantal dagen spelen.