Na de introductie van de Navi-generatie videokaarten hebben we de prestaties van de Navi 5700- en 5700 XT-gpu's vergeleken met die van eerdere generaties videokaarten en concurrenten van Nvidia. Inmiddels heeft een flink aantal fabrikanten zijn eigen kaarten op basis van de 5700- en 5700 XT-ontwerpen uitgebracht, dus is het tijd te kijken naar de prestaties van kaarten die daadwerkelijk te koop zijn.

We hebben 5700-kaarten van Asus, MSI, PowerColor en Sapphire ontvangen en van dezelfde fabrikanten, plus XFX, kregen we 5700 XT-kaarten. Die kaarten hebben we door ons testprotocol gehaald. We kijken naar de prestaties van de Navi-kaarten onderling en vergelijken ze met hun concurrenten, zoals de 2060 en 2060 Super van Nvidia.

We hebben de kaarten getest met ons testsysteem dat is gebaseerd op een overgeklokte i9-9900K. Omdat de gameprestaties niet enorm veel verschillen bij kaarten met dezelfde gpu aan boord, kijken we behalve naar de prestaties in vier games naar de koelprestaties, de geluidsproductie en het opgenomen vermogen. De geteste games zijn Battlefield 5, Far Cry 5, Forza Horizon 4 en Ghost Recon: Wildlands.