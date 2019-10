AMD heeft een nieuwe update van zijn Radeon Software Adrenalin Edition-drivers uitgebracht. De drivers zijn alleen geschikt voor de HD 7730(M) en hoger, de HD 8570 en hoger, en de kaarten uit de R5-, R7- R9- en RX-series. Voor de nieuwste generatie kaarten worden van Windows alleen versies 7 en 10 ondersteund. Ook biedt AMD geen 32bit-drivers meer aan. In deze uitgave treffen we onder meer prestatieverbeteringen in het spel Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint aan en kan Radeon Image Sharpening nu op meer verschillende kaarten worden gebruikt. Daarnaast zijn er ook weer diverse problemen verholpen.

Support For Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Radeon Image Sharpening now also available on Radeon VII, Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 and Radeon Vega Frontier Edition graphics products for DirectX12 and Vulkan applications. Fixed Issues Sekiro: Shadows Die Twice may exhibit texture corruption during later parts of the game.

Discord may experience an application hang on Radeon RX 5700 series graphics products when HW acceleration is enabled. Known Issues Toggling HDR may cause system instability during gaming when Radeon ReLive is enabled.

Display artifacts may be experienced on some 75hz display configurations on Radeon RX 5700 series graphics system configurations.

Call of Duty: Black Ops 4 may experience stutter on some system configurations.

Open Broadcasting Software may experience frame drops or stutter when using AMF encoding on some system configurations.

HDMI overscan and underscan options may be missing from Radeon Settings on AMD Radeon VII system configurations when the primary display is set to 60hz.

Stutter may be experienced when Radeon FreeSync is enabled on 240hz refresh displays with Radeon RX 5700 series graphics products.

AMD Radeon VII may experience elevated memory clocks at idle or on desktop.