Sublime Text is een uitgebreide teksteditor die vooral programmeurs zal aanspreken. Onder de lange lijst mogelijkheden treffen we onder andere een minimap aan, de mogelijkheid om verschillende secties in een tekst te selecteren, die dan tegelijk bewerkt kunnen worden, syntax-highlighting met ondersteuning voor meer dan veertig talen, en de mogelijkheid om van macro's en op Python gebaseerde plug-ins gebruik te maken. Sublime Text is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Een licentie kost 80 dollar en dat is per gebruiker, niet per machine. Versie 3.2.2 is uitgekomen en hierin zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Sublime Text 3.2.2 build 3211: Mac: Added Notarization

Fixed a performance regression when moving the caret upwards in large files

Fixed a memory leak

Fixed not being able to swap lines down with the last line if it was empty

Git: Fixed includeIf handling in git config files not interpreting ~ relative paths correctly