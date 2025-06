Sublime Text is een uitgebreide teksteditor die vooral programmeurs zal aanspreken. Onder de lange lijst mogelijkheden treffen we onder andere een minimap aan, de mogelijkheid om verschillende secties in een tekst te selecteren, die dan tegelijk bewerkt kunnen worden, syntaxhighlighting met ondersteuning voor meer dan veertig talen, en de mogelijkheid om van macro's en op Python gebaseerde plug-ins gebruik te maken. Sublime Text is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Een licentie kost 99 dollar per gebruiker voor een periode van drie jaar. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Changes in Build 4169: Fixed a stack overflow when closing large amounts of files

API: Fixed backwards compatibility breakage with Sheet.is_transient()

API: Fixed a crash with Window.set_view_index

Linux: Fixed a rare crash with the save dialog

Windows: Fixed a rare crash related to cursor hiding