Versie 1.3.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This release adds the “databaseTuning” config option to adjust parameters for the database size in use. The default is “auto” which automatically determines appropriate parameters. The other options are “small” (results in the parameters used previously, and used now for small databases) and “large” (results in the new parameters for large databases, regardless of the actual database size).

#5985: Log spam and high CPU use if #include path is wrong in .stignore

#5138 2 : Rate limit can be very bursty

: Rate limit can be very bursty #5948 1 : Improve free space checking when syncing

: Improve free space checking when syncing #5966 6 : Database performance: improve situation with huge databases