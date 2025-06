Versie 1.29.3 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Een onofficiële client voor Android kan hier worden gevonden. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave is een weinig verhelderende foutmelding verholpen.

Bugfixes: #9929: Unintelligible error message "setting metadata: lookup failed"