Software-update: Syncthing 1.29.0

Syncthing logo (75 pix) Versie 1.29.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Een onofficiële client voor Android kan hier worden gevonden. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes:
  • #9855: GUI address unix socket broken
  • #9872: When socket files are in a folder that needs to be synced on linux, some files were not synced until the socket files were removed
  • #9875: Clarify log message for ignored folders
Other issues:
  • #9870: Fails with Go 1.24: runtime go1.24rc1 not found in compat.yaml

Syncthing screenshot (620 pix)

Versienummer 1.29.0
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, BSD, macOS, Solaris, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Syncthing
Download https://syncthing.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 06-01-2025 10:28 11

06-01-2025 • 10:28

11

Bron: Syncthing

Update-historie

05-08 Syncthing 2.1.3 12
10-07 Syncthing 2.1.2 12
02-06 Syncthing 2.1.1 2
12-05 Syncthing 2.1.0 13
08-04 Syncthing 2.0.16 4
03-03 Syncthing 2.0.15 0
03-02 Syncthing 2.0.14 17
06-01 Syncthing 2.0.13 11
02-12 Syncthing 2.0.12 15
11-'25 Syncthing 2.0.11 11
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Reacties (11)

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Flappie 6 januari 2025 10:48
Er is helaas geen officiele Android app meer, dus ik ben er mee gestopt en heb FolderSync Pro gekocht om een backup van mijn foto's te kopiëren naar mijn server via SMB.

Jammer, want werkte eigenlijk altijd wel prima.
- peter - @Flappie6 januari 2025 10:53
Klopt, maar via F-Droid kan je Syncthing-Fork downloaden, en die is hetzelfde en zelfs wat beter. Dus ik gebruik nog happily Syncthing op mijn Android.
Falco @- peter -6 januari 2025 10:55
Ik zag het zojuist inderdaad, kan je eenvoudig over of moet je eenmalig alle links opnieuw aanmaken?

Edit: Grrr, ik moet eerst lezen, er staat een keurige uitleg op de Github....
https://github.com/catfriend1/syncthing-android

[Reactie gewijzigd door Falco op 6 januari 2025 10:56]

Room42 @Falco6 januari 2025 10:56
Je kunt over, dat hebben ze goed gedocumenteerd: Switching from the (now deprecated) official version

edit:
En nu, net na het posten direct gedaan. Inderdaad binnen 5 minuten klaar. :)

[Reactie gewijzigd door Room42 op 6 januari 2025 11:02]

Falco @Flappie6 januari 2025 10:50
Huh, sinds wanneer is dat, want ik heb die app gewoon nog draaien op mijn Android telefoon....?

Edit: sinds december blijkbaar, had ik volledig gemist, wel erg jammer!
https://github.com/syncthing/syncthing-android

[Reactie gewijzigd door Falco op 6 januari 2025 10:54]

rneeft @Falco6 januari 2025 10:53
Eind vorig jaar: nieuws: Bestandssynchronisatieplatform Syncthing stopt met officiële Android-app
Zaffo @rneeft6 januari 2025 11:01
Hier de aankondiging en uitleg op het Syncthing forum
woutur 6 januari 2025 11:04
Woa. Compleet gemist. Compleet k*t ook, want nu moet ik weer wat anders gaan onderzoeken en implementeren thuis. Aan de andere kant, het werkte op mijn telefoon (Xiaomi) en die van mijn vriendin (Samsung) helemaal niet lekker. Het was altijd maar gokken of er 's nachts een backup gemaakt was (condities: aan de lader en met wifi Wouter verbonden).

Eerst maar eens die fork proberen.

Edit: nu ja, dat viel mee. 10 minuutjes van mijn tijd.

[Reactie gewijzigd door woutur op 6 januari 2025 11:21]

Hakker 6 januari 2025 15:01
grootste gemis wat ik enkel nog heb is om syncs te kunnen groeperen. Er zijn al wel voorstellen gemaakt maar helaas nog niks definitiefs uit gekomen.
royke 7 januari 2025 08:53
Kijk daarvoor lees ik deze updates. Anders had ik over een tijd zitten zoeken. Nu gelijk opgelost. Thank you Gents.
woutur 8 januari 2025 08:11
Deze fork lijkt het beter te doen dan het origineel! De uitvoerwaarden worden nu wèl allemaal herkent en het syncen start dan meteen. Top!

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