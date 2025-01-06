Versie 1.29.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Een onofficiële client voor Android kan hier worden gevonden. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #9855: GUI address unix socket broken

#9872: When socket files are in a folder that needs to be synced on linux, some files were not synced until the socket files were removed

#9875: Clarify log message for ignored folders Other issues: #9870: Fails with Go 1.24: runtime go1.24rc1 not found in compat.yaml