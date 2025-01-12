Software-update: Syncthing 1.29.2

Syncthing logo (75 pix) Versie 1.29.2 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS, BSD en Solaris. Een onofficiële client voor Android kan hier worden gevonden. Ook zijn er packages voor bijvoorbeeld Synology en QNAP. In deze uitgave is een vastloper verholpen wanneer foldernaam UTF-8-karakters bevat.

Bugfixes:
  • #9913: panic: string field contains invalid UTF-8 [recovered]

Syncthing screenshot (620 pix)

Versienummer 1.29.2
Releasestatus Final
Besturingssystemen Android, Linux, macOS, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11, Windows Server 2022, Windows Server 2025
Website Syncthing
Download https://syncthing.net/downloads
Licentietype GPL

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 12-01-2025 17:40 15

12-01-2025 • 17:40

15

Bron: Syncthing

Update-historie

05-08 Syncthing 2.1.3 12
10-07 Syncthing 2.1.2 12
02-06 Syncthing 2.1.1 2
12-05 Syncthing 2.1.0 13
08-04 Syncthing 2.0.16 4
03-03 Syncthing 2.0.15 0
03-02 Syncthing 2.0.14 17
06-01 Syncthing 2.0.13 11
02-12 Syncthing 2.0.12 15
11-'25 Syncthing 2.0.11 11
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Reacties (15)

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FryingDutchman 12 januari 2025 21:08
Toevallig vandaag zoekende naar een simpele sync oplossing for wat documenten tussen laptop en PC. Dit lijkt de ideale oplossing.

Wel apart, is er een reden waarom er geen officiële android app is?
Archcry @FryingDutchman12 januari 2025 21:34
Ja, die is discontinued.

[Reactie gewijzigd door Archcry op 12 januari 2025 21:35]

The Zep Man @Archcry12 januari 2025 22:57
En uit de as herrezen. Niet meer officieel, maar beter dan niets.
* Only the wrapper containing the Android UI is addressed by the fork.
Alle andere code (zoals de Syncthing binary blob) is dus wel officieel.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 12 januari 2025 22:58]

RobertMe @The Zep Man12 januari 2025 23:45
Die Fork bestond al veel langer. De officiële app was al langere tijd op sterven na dood en met alle bijkomende Play Store problemen is die er helemaal mee gestopt. Syncthing-Fork was daarbij al langere tijd beschikbaar via F-Droid en bevatte ook al meerdere verbeteringen ten opzichte van de officiële app.

En zoals je aangeeft: beiden bevatten intern gewoon de officiële SyncThing, en de app is voornamelijk een extra schil er omheen die mobile friendly is. En enige recentere ontwikkelingen bij de officiële app was dan ook "nieuwe versies met bijgewerkte Syncthing", zonder verbeteringen aan de app/"wrapper".

[Reactie gewijzigd door RobertMe op 13 januari 2025 07:20]

The Zep Man @RobertMe13 januari 2025 07:18
Dan is het goed dat de fork al bestond en doorontwikkeld wordt. Voor mij is het geen probleem dat die op F-Droid staat, als dat het publiceren makkelijker maakt. :)
Phyxion @The Zep Man13 januari 2025 12:19
Hij staat ook gewoon op de Google Play:
https://play.google.com/s...d1.syncthingandroid&hl=en
RobertMe @FryingDutchman12 januari 2025 21:39
Die reden is voornamelijk "Google". En het steeds wisselende beleid v.w.b. goedkeuring in de Play Store. Dat gecombineerd met dat ik meen de enige dev van de app al minder actief was en het gedoe met de Play Store dus ook steeds demoniverender werd.

In F-Droid staat een "Synchthing Fork" die sowieso verschillende verbeteringen bevat en al bestond voordat de "officiele" app opgeschort werd. En deze wordt gewoon actief onderhouden, en door het gebruik van F-Droid is er ook geen gedoe met Google en Play Store goedkeuring.
Jack Flushell 12 januari 2025 20:35
Gebruik het al jaren op mijn server om mijn wachtwoordbestand gesynced te houden tussen mijn PC, laptop, tablet en telefoon. Op veel platforms ondersteund, erg fijn. Werkt uitstekend.

[Reactie gewijzigd door Jack Flushell op 12 januari 2025 20:35]

Lifelogger 13 januari 2025 09:15
Mooi stukje software. Gebruik het nu denk ik een half jaar om bestanden van mijn NAS naar een locatie buitenhuis te sturen naar een backup NAS. Werkt echt fantastisch.
tomvld 13 januari 2025 09:56
Echt goed. Ik gebruik het al meer dan vijf jaar, gok ik zo. Eenvoudig te installeren, super stabiel en geen onnodige meuk die niets met het primaire doel te maken heeft. Ook nog eens een stukje versie-beheer om te voorkomen dat je iets per ongeluk kwijtraakt... Aanrader!
gnoptri 13 januari 2025 10:16
Hm, mijn Bitdefender geeft al enkele dagen een malwaremelding op syncthing.exe in de AppData\Local\Programs\SyncThing map...

Maar alleen op mijn Windows 11 laptop, op de Windows 11 VM met een exact dezelfde config komt geen melding.

Ik heb hem maar als exlusion gemarkeerd, maar het zit me niet lekker...
Soldaatje @gnoptri13 januari 2025 15:17
Dat is niet goed. :X
Wat zegt virustotal.com over het bestand en hoe heb je het geinstalleerd?
DinoBe 13 januari 2025 11:47
Gebruik het ook al enige tijd om een photobib te syncen tussen mijn laptop en NAS.
Werkt zeer goed en betrouwbaar.
robbinwehl 13 januari 2025 14:56
Gebruik dit al tijdje voor backups van mijn vps, die worden nu automatisch gesynct met mijn camera server, en detecies worden weer gesynct naar mn vps.
Verder nog een foto backup map van de familie die weer deel met de laptop van mijn ouders.
Werkt echt top en super snel.
Heel erg jammer; de iphone client (niet officieel) kan wel fotos syncen maar je kan er maar 1 per keer aangeven en niet het hele album of je hele fotolijst. Op android kan dit wel.
Llopigat 13 januari 2025 16:19
Wat ik niet kan vinden: Heeft syncthing ook de optie voor on-demand / selective sync? Zodat alle bestanden in de sync map maar placeholders zijn en als je ze probeert te openen dat hij de file gaat syncen? Zoals OneDrive ook doet. Dat zou voor mij ideaal zijn want ik wil niet bijv. mijn hele foto archief op elke PC en telefoon hebben.

Edit: Hmm verder gezocht en het lijkt alsof ze het niet hebben, je kan wel bepaalde mappen 'ignoren' maar dat is niet wat ik wil. Dan laat ik deze ff schieten :)

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 13 januari 2025 16:26]


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