Let op: je bekijkt een oudere versie van dit artikel. Bekijk hier de nieuwste versie van dit artikel.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback 107

De beste oledmonitors

Monitor Best Buy Guide

107

De beste oledmonitors

Monitor Best Buy Guide

Oledschermen zijn primair interessant voor twee groepen gebruikers: gamers en hdr-videobewerkers. Ze hebben ten opzichte van de gangbare lcd's een paar belangrijke voordelen. Doordat iedere pixel afzonderlijk licht geeft, hebben de schermen een perfect contrast, wat met name hdr-beeldweergave mooier maakt dan op de meeste lcd-monitors. Oledschermen hebben over het algemeen zeer goede kijkhoeken en een uitstekende uniformiteit. Daarbij zijn de responstijden supersnel.

De meeste oledschermen die tot nu toe uitkwamen, zijn gericht op gaming, dus daar gaat het leeuwendeel van deze BBG over. De gamingschermen zijn onder te verdelen in schermen met een woledpaneel van LG, de techniek die ook wordt gebruikt in de meeste oledtelevisies, en een QD-oledpaneel van Samsung Display, dat gebruikmaakt van quantumdots. Het QD-oledpaneel heeft een afwijkende subpixelindeling die gekleurde paarse en groene randjes op contrastrijke overgangen veroorzaakt. Ook bij de meeste woledschermen zitten de subpixels in een andere volgorde dan het gebruikelijke 'rgb', waarmee de weergave van kleine lettertjes wat minder scherp oogt. QD-oledschermen zijn meestal glanzend afgewerkt, waar woledschermen vaak mat zijn. Die matte coating zie je een beetje terug als een glinsterend effect op effen kleuren. Tegelijk is het spiegelende en enigszins grijzige paneeloppervlak van het gemiddelde QD-oledscherm bij invallend licht evenmin ideaal.

Door het beperkte aantal panelen is de keus in beeldmaten eveneens beperkt. 27"-monitors met 2560x1440 pixels (wqhd), 32"-schermen met 3840x2160 pixels (4k) en 34"-ultrawides met 3440x1440 pixels zijn er in zowel QD-oled- als woledvarianten. Er zijn ook superwide 49"-QD-oledmonitors met 5120x1440 pixels. Woledschermen zijn verder beschikbaar in 39" en 45" met dezelfde 3440x1440-resolutie en beeldverhouding als de 34"-schermen. Het relevantst zijn wat ons betreft oledschermen van 27", 32" en 34", dus op die maten kiezen we onze aanraders. En passant bespreken we ook een paar van de grotere opties.

Welk scherm je ook koopt: ze hebben allemaal de bovengenoemde voordelen, maar ook een paar gemeenschappelijke nadelen. We noemden al de glimmende afwerking en afwijkende weergave van kleine tekst op veel schermen. Bijkomend is de maximale helderheid gering en vormt inbranden een risico bij deze monitors, waarvoor ze diverse 'anti-inbrandfeatures' hebben ingebouwd die het probleem moeten voorkomen of verhelpen, maar een zekere invloed hebben op het beeld of de gebruikservaring. Gelukkig geven de meeste fabrikanten nu een vorm van 'inbrandgarantie', maar langer dan drie jaar duurt die over het algemeen niet.

Laatste update: 28-11-2024

We hebben nieuwe oledmonitors getest van ASUS en Samsung. Voor Black Friday zijn de prijzen opnieuw gecheckt. Door de prijsontwikkeling wijzigen sommige aanraders en we lichten in de tekst nog een paar andere aanbiedingen uit.

De beste 27"-oledmonitor (2560x1440 pixels)

Best Buy

Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart
1/7
Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) @ 360Hz • QD-OLED • 0,03ms 5 van 5 sterren
(68 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 698,-
Bekijk product

Met zijn 360Hz-QD-oledpaneel biedt de Gigabyte Aorus FO27Q3 een wat hogere refreshrate dan woledschermen op deze maat, die tot 240Hz gaan. De weergave van bewegend beeld kan daarmee net wat scherper zijn. De FO27Q3 is bovendien in staat tot een duidelijk hogere helderheid dan sommige woledschermen van de eerste generatie, maar ten opzichte van 2024-woledschermen is er geen duidelijk voordeel. Verdere verschillen zijn de glimmende in plaats van matte coating en de op het QD-oledscherm duidelijker zichtbare colorfringing. Net als andere (QD-)oledschermen heeft de FO27Q3 extreem snelle responstijden, uitstekende kijkhoeken en natuurlijk een perfect contrast. Gigabyte heeft de monitor bovendien voorzien van een uitmuntende kleurafstelling voor zowel sRGB als hdr en hij heeft een AdobeRGB-stand die veel andere modellen missen. We waarderen ook de vrij complete aansluitingen, met HDMI 2.1, USB-C en een kvm-switch. Waar het nog aan ontbreekt, is USB-C-powerdelivery en het scherm verbruikt nogal veel stroom.

Gigabyte Aorus FO27Q3 - Razendsnelle responstijd, enorm energiegebruik 73

De AORUS FO27Q3 is over het geheel genomen de beste 27"-oledmonitor, maar het is niet de goedkoopste. Met Black Friday is de ASUS ROG Swift OLED XG27AQDMG in de aanbieding voor 549 euro. Dat maakt het, samen met de Cooler Master Tempest GZ2711, de goedkoopste oledmonitor van dit moment. Deze schermen hebben geen QD-paneel, zoals de FO27Q3, maar een woledpaneel. De maximale refreshrate ligt met 240Hz iets lager, maar colorfringing is minder duidelijk zichtbaar.

Ondanks zijn lage prijs heeft de GZ2711 USB-C met 96W-powerdelivery, als enige van de geteste 27"-schermen, maar de testresultaten vallen tegen. De maximale helderheid is lager dan bij andere schermen, de kleurafstelling voor hdr is erg slecht en bij sdr-weergave schommelt de helderheid afhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld, wat voor desktopgebruik irritant is. De ROG Swift OLED XG27AQDMG is kortom interessanter. Je moet het bij dit scherm zonder USB-C poort stellen, en ook heeft de monitor geen HDMI 2.1 maar HDMI 2.0, wat voor consolegebruik ongunstig uitpakt. De kleurafstelling is meer dan prima voor zowel sdr- als hdr-beeld. Dankzij de 120Hz-bfi-functie die momenteel uniek is voor ASUS-oledschermen, ziet het scherm er op die refreshrate even scherp uit als wanneer je videokaart 240 beelden per seconde kan aanleveren. Let erop dat de XG27AQDMG een glanzend paneel heeft, net als QD-oledmonitors, maar in tegenstelling tot andere woledschermen zoals de GZ2711.

De Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD), twee tientjes duurder dan de XG27AQDMG, is op zijn beurt juist de enige matte QD-oledmonitor van 27". Deze 360Hz-monitor beschikt niet over smartfuncties, die Samsung wel in de Odyssey OLED G8 (G80SD) heeft gestopt. De fabrieksgarantie is met twee jaar korter dan bij sommige andere merken. Evenals de XG27AQDMG heeft de monitor HDMI 2.0-poorten en een prima kleurafstelling.

Een bijzondere, maar ook wel bijzonder dure optie, is de ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP. Met zijn 480Hz-refreshrate is het de snelste oledmonitor van dit moment. 32"-4k-woledschermen kunnen ook zo snel verversen, maar alleen in een modus waarbij ze slechts 1920x1080 pixels laten zien. ASUS heeft bij de PG27AQDP gelukkig niet bespaard op HDMI 2.1, hoewel USB-C er nog steeds niet in zit. De maximale helderheid ligt nog wat hoger dan bij de PG27AQDM. In tegenstelling tot bij dat scherm heeft het woledpaneel van de PG27AQDP de gebruikelijke matte afwerking.

De beste 32"-oledmonitor (3840x2160 pixels)

Best Buy

Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2 Gigabyte AORUS FO32U2
1/20
Gigabyte AORUS FO32U2 31,5" • 3840x2160 (4K) @ 240Hz • QD-OLED • 0,03ms 4.5 van 5 sterren
(87 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 949,-
€ 809,- bij Amazon.nl Bekijk alle prijzen

De Gigabyte Aorus FO32U2 is momenteel een van de goedkopere 4k-QD-oledschermen, terwijl het niet de basaalst uitgevoerde monitor is. Ten opzichte van de duurdere Aorus FO32U2P die we hebben getest, ontbreekt de vooruitstrevende DisplayPort 2.1-ingang en de DisplayPort-out om nog een tweede 4k-gamingmonitor door te lussen via één kabel, maar de concurrentie heeft die evenmin. Wat sommige andere schermen wel hebben, is een USB-C-poort met voldoende Power Delivery. Bij de FO32U2 blijft de multifunctionele poort beperkt tot 18W, te weinig voor een laptop. We moeten een slag om de arm houden omdat we alleen de duurdere FO32U2P hebben getest, maar bij dat model bleek de kleurweergave over de hele linie heel goed, zowel voor sdr als hdr, zij het niet de allerbeste van de QD-oledschermen die we hebben getest. Er is bovendien een AdobeRGB-stand aanwezig. Gelijk aan andere QD-oledopties biedt deze monitor extreem snelle responstijden, uitstekende kijkhoeken en een perfect contrast, maar ook een spiegelend schermoppervlak en colorfringing.

Laagste totaalprijzen bij 2 winkels

Woledalternatief

ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Zwart ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Zwart
1/2
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP Zwart 31,5" • 3840x2160 (4K) @ 240Hz (dual-mode) • OLED • 0,03ms 5 van 5 sterren
(2 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 1.499,-
€ 861,15 bij bol Plaza Bekijk alle prijzen

De ASUS ROG Swift PG32UCDP is een van de weinige 32"-4k-woledmonitors die je nu kunt kopen. Ten opzichte van de breder verkrijgbare QD-oledschermen heeft hij vrijwel geen last van colorfringing en de weergave van kleine tekst lijkt op die van een 'normale' lcd-monitor. De antireflectiecoating maakt dit scherm overdag ook fijner bruikbaar, hoewel het een glinsterend effect op effen kleuren oplevert. Uniek is de 480Hz-modus, waarmee bewegend beeld er scherper uitziet dan op vrijwel alle andere schermen, maar die werkt alleen als de resolutie beperkt blijft tot 1080p. Normaal gesproken is de refreshrate 240Hz. Uniek voor ASUS is de bfi-stand, waarmee een 120Hz-beeld er even scherp uitziet als wanneer je videokaart 240 beelden per seconde kan aanleveren. De piekhelderheid van de PG32UCDP is nog iets hoger dan die van andere 4k-oledschermen; de kijkhoeken en uniformiteit juist net iets minder. ASUS heeft het scherm voorzien van een goede kleurafstelling en van een USB-C-poort met maximaal 90W-powerdelivery. Van de gamerige uitstraling moet je houden en het scherm is ook aan de prijs.

Laagste totaalprijzen bij 24 winkels

Wil je in plaats van een plat scherm liever een krom exemplaar, dan kun je de Alienware AW3225QF overwegen, ten opzichte van onze aanrader voorzien van een nog betere kleurafstelling, maar minder uitgebreide aansluitingen. Hij is bovendien duurder. Wil je een 32"-QD-oledmonitor die net als een woledscherm mat is afgewerkt, dan kun je de Samsung Odyssey OLED G8 G80SD overwegen. We bespraken dit scherm, voorzien van Tizen-smartfunctionaliteit, onlangs in een uitgebreide review. De goedkoopste 4k-QD-oledmonitor van dit moment beschikt over een prima beeldkwaliteit, maar de aansluitingen zijn beperkt en de garantie geldt maar twee jaar.

Behalve de ROG Swift PG32UCDP is de LG UltraGear 32GS95UE de enige andere verkrijgbare woledmonitor, met dezelfde eigenschappen zoals een matte afwerking, veel minder colorfringing dan bij QD-oledschermen, en een 1080p/480Hz-modus. Hij is de laatste tijd slechter leverbaar, en iets goedkoper dan de PG32UCDP. De kleurafstelling van de 32GS95UE is niet zo goed, wat zelfs niet wordt verholpen door de mogelijkheid voor hardwarekalibratie met behulp van een los verkrijgbare colorimeter. De piekhelderheid is iets lager als bij de PG32UCDP, maar nog wel hoger dan bij concurrerende QD-oledschermen. HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4 zijn aanwezig, maar USB-C heeft de 32GS95UE niet. De fabrieksgarantie duurt 2 jaar, een jaar korter dan bij ASUS.

Naast de PG32UCDP heeft ASUS ook een QD-oledmodel in het assortiment, de ROG Swift PG32UCDM. Die heeft geen 480Hz/1080p-modus, maar wel Dolby Vision. Net als de PG32UCDP is hij duurder dan de concurrentie, en voorzien van een nogal 'gamerige' uitstraling waar je van moet houden. Het QD-oledmodel heeft een nog betere kleurafstelling en beschikt net als het woledmodel over USB-C met een kvm-functie. De 120Hz-bfi-functie is ook aanwezig, waarmee het scherm er op die refreshrate even scherp uitziet als wanneer je videokaart 240 beelden per seconde kan aanleveren.

De beste 34"-oledmonitor

Best Buy

Gigabyte MO34WQC2 Zwart Gigabyte MO34WQC2 Zwart Gigabyte MO34WQC2 Zwart Gigabyte MO34WQC2 Zwart Gigabyte MO34WQC2 Zwart
1/5
Gigabyte MO34WQC2 Zwart 34" • 3440x1440 @ 240Hz • QD-OLED • 0,03ms 4.5 van 5 sterren
(34 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 790,-
€ 740,94 bij Galaxus Bekijk alle prijzen

De Gigabyte MO34WQC2 is een van de nieuwste 34"-oledmonitors, die zich ten opzichte van eerdere exemplaren onderscheidt door een refreshrate van 240 in plaats van 175Hz. Daarmee ziet bewegend beeld er nipt scherper uit. Het glimmend afgewerkte QD-oledpaneel is er nog een van de oude generatie, waarbij je de gekleurde randjes door de afwijkende subpixelindeling nog iets sterker kunt zien dan op andere QD-oledmonitors. Met tweemaal HDMI 2.1 (zonder 4k/120Hz-ondersteuning voor consoles), een DP 1.4 en een keer USB-C (zonder effectieve Power Delivery) is het aansluitingengamma redelijk compleet. De kleurafstelling is voor sdr-beelden behoorlijk goed. Helaas geldt dat voor hdr-beelden veel minder. Wellicht om de relatief beperkte piekhelderheid van het QD-oledpaneel te verbloemen, maakt de MO34WQC2 beelden als geheel veel helderder dan de bedoeling is. Het scherm heeft verder dezelfde voor- en nadelen als andere oledmonitors, waaronder supersnelle responstijden, een zeer hoog contrast en uitstekende kijkhoeken.

Laagste totaalprijzen bij 11 winkels

De Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850) blijft een potentieel interessant alternatief, dat momenteel hetzelfde kost als de MO34WQC2. Ten opzichte van de Gigabyte-monitor is de hdr-weergave natuurgetrouwer en heeft het scherm USB-C met Power Delivery. De DisplayPort- en HDMI-poorten vereisen verloopstekkers en zijn daarmee onhandiger in het gebruik. Het Tizen-OS heeft weliswaar veel functies, maar is voor monitorgebruik vrij omslachtig. Daarnaast geeft Samsung een minder lange fabrieksgarantie van twee jaar.

Het beste woledalternatief in deze categorie is de LG UltraGear 34GS95QE-B, die wel iets duurder is en niet beschikt over USB-C-connectiviteit. De 800R-kromming is veel scherper dan die van de QD-oledschermen. LG heeft ook grotere 39"- en 45"-uitvoeringen in het assortiment, met dezelfde eigenschappen en beeldkwaliteit als het 34"-model. Uitgesmeerd over een 39"-paneel is de 3440x1440-pixelresolutie nog wel te pruimen, ongeveer zo scherp als een 24"-1080p-scherm, maar een 45"-monitor zou wat mij betreft meer pixels mogen hebben. Naar verwachting komen er volgend jaar oled-ultrawides met 5120x2160 pixels beschikbaar.

Wie een superbreed oledscherm zoekt, kan niet om de 49"-QD-oledmodellen heen die sinds vorig jaar uitkomen. De goedkoopste exemplaren kosten nu al minder dan 1000 euro: de Samsung Odyssey OLED G9 G93SC en Gigabyte Aorus CO49DQ. Het Samsung-scherm ondersteunt net als duurdere opties een refreshrate van 240Hz en heeft een betere hdr-kleurafstelling dan de CO49DQ, die tot 144Hz gaat. De Gigabyte-monitor heeft op zijn beurt een betere sdr-kleurafstelling, een USB-C-ingang (helaas zonder bruikbare Power Delivery) en een uitgebreidere garantie op inbranden.

Alternatief voor beeldbewerking

Wie op zoek is naar een scherm voor hdr-videobewerking, kan daarvoor natuurlijk ook een van de gamingschermen gebruiken. De 32"-monitors zijn vanwege hun 4k-resolutie het interessantst en een aantal van die schermen heeft ook een uitmuntende kleurafstelling voor zowel sdr- als hdr-materiaal. De meeste verkrijgbare opties ondersteunen echter geen hardwarekalibratie, hoewel ASUS een ProArt-versie van zijn PG32UCDM heeft aangekondigd.

Een kleine 4k-oledtelevisie, zoals het aangeraden model hieronder, is een aantrekkelijk alternatief voor wie een oledmonitor zoekt voor beeldbewerking. Je kunt het toestel eventueel in hardware kalibreren met Portrait Displays Calman-software, maar het is ook af fabriek netjes afgesteld, breed beschikbaar en bovendien aantrekkelijk geprijsd. Omdat het niet bedoeld als product voor professionals, zit er een aantal anti-inbrandtrucjes in, namelijk automatic brightness limiter en automatic static brightness limiter. Die kunnen vervelend zijn als je ervan op aan wilt kunnen dat het scherm de content weergeeft zoals bedoeld. Hoewel de televisie een redelijk hoge piekhelderheid op een klein vlakje behaalt, behoort de fullscreenpiekhelderheid tot de laagste van de oledschermen op deze pagina.

Alternatief voor beeldbewerking

LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin LG OLED evo C4 42" Bruin
1/23
LG OLED evo C4 42" Bruin Ultra HD OLED @ 100Hz (max. 144Hz) met 4K @ 120fps, ALLM, eARC, QMS, VRR 4.5 van 5 sterren
(15 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 839,-
€ 666,- bij tvspecialisten.nl Bekijk alle prijzen

De LG OLED evo C4 is natuurlijk eigenlijk een televisie, maar als je bereid bent om de definitie van een 'monitor' wat op te rekken, kan hij wel degelijk een goede keus zijn voor wie een oledscherm wil gebruiken voor hdr-beeldbewerking. Zoals blijkt uit onze review heeft het scherm uit de doos al een uitstekende kleurafstelling voor zowel sdr- als hdr-content. Dat had voorganger OLED evo C3 ook al, maar de C4 biedt nog iets meer helderheid. Ook met de C4 heb je de mogelijkheid het scherm in hardware te kalibreren met Calman en een los verkrijgbare colorimeter. Daarmee kun je de anti-inbrandtrucjes zoals de automatic static brightness limiter overigens niet allemaal omzeilen, dus dat is voor videobewerking minder ideaal. In verhouding tot andere oledschermen ligt de piekhelderheid ook niet op het hoogste niveau, zeker niet bij een volledig wit scherm. Kleiner dan 42" verkoopt LG de OLED evo C4 niet, wat ook een reden kan zijn om toch een echte monitor te kopen, maar met de prijs is weinig mis.

LG C4- en G4-oled-tv - Helderder en met steengoede kleuren 102

Laagste totaalprijzen bij 2 winkels

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit negen 27"-wqhd-monitors, acht 32"-4k-schermen, acht 34"-ultrawides en negen oledmonitors groter dan 34". Via de links kom je uit bij alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitors, waaronder de aanraders en alternatieven die hierboven worden uitgelicht. De LG-televisie ontbreekt, omdat die volgens een andere testprocedure is getest.

  • Minimale helderheid wit
  • Maximale helderheid wit
Minimale helderheid wit
Monitor Soort paneel Refreshrate Gemiddelde helderheid in cd/m² (lager is beter)
Gigabyte Aorus CO49DQ QD-OLED 144Hz
1,96
Gigabyte MO34WQC2 QD-OLED 240Hz
4,26
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM QD-OLED 240Hz
12,97
LG UltraGear 32GS95UE-B OLED 240Hz
16,35
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) QD-OLED 240Hz
17,32
LG UltraGear 45GS95QE-B OLED 240Hz
18,10
LG UltraGear 27GS95QE-B OLED 240Hz
18,51
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B OLED 240Hz
18,73
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM OLED 240Hz
19,07
LG UltraGear 39GS95QE-B OLED 240Hz
19,17
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD QD-OLED 144Hz
20,81
Alienware AW3423DWF QD-OLED 165Hz
21,10
Gigabyte AORUS FO32U2P QD-OLED 240Hz
21,11
Gigabyte AORUS FO27Q3 QD-OLED 360Hz
21,84
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG OLED 240Hz
21,94
Alienware AW3225QF QD-OLED 240Hz
31,06
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) QD-OLED 240Hz
65,37
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) QD-OLED 175Hz
66,44
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP OLED 240Hz
67,67
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) QD-OLED 240Hz
69,89
Maximale helderheid wit
Monitor Soort paneel Refreshrate Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP OLED 240Hz
290,23
Gigabyte Aorus CO49DQ QD-OLED 144Hz
268,85
LG UltraGear 45GS95QE-B OLED 240Hz
263,74
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) QD-OLED 240Hz
262,29
LG UltraGear 39GS95QE-B OLED 240Hz
261,76
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B OLED 240Hz
259,88
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD QD-OLED 144Hz
253,25
LG UltraGear 27GS95QE-B OLED 240Hz
252,57
Alienware AW3225QF QD-OLED 240Hz
252,33
Gigabyte AORUS FO27Q3 QD-OLED 360Hz
252,19
Gigabyte AORUS FO32U2P QD-OLED 240Hz
250,03
Alienware AW3423DWF QD-OLED 165Hz
248,94
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) QD-OLED 240Hz
244,85
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM QD-OLED 240Hz
244,32
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) QD-OLED 175Hz
241,80
Gigabyte MO34WQC2 QD-OLED 240Hz
238,60
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM OLED 240Hz
238,20
LG UltraGear 32GS95UE-B OLED 240Hz
232,18
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) QD-OLED 240Hz
230,12
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG OLED 240Hz
191,45

Afhankelijk van de ruimte waarin je het scherm opstelt, is een lage minimale of hoge maximale helderheid belangrijk. Veel oledschermen laten zich lekker donker instellen, met een minimum van rond de 20cd/m² of nog minder. Het maximum is echter ook beperkt: niet meer dan ongeveer 250cd/m² op de gemiddelde oledmonitor. Sommige woledschermen van 2023, zoals de LG 27GR95QE-B, komen zelfs nog lager uit. Merk op dat deze waarden worden bereikt in een stand waarin het scherm de helderheid constant houdt, onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld. Veruit de meeste oledmonitors voor pc-gebruik hebben zo'n optie. Op schermen die het niet hebben, zoals de Cooler Master Tempest GZ2711, ervaar je bij desktopgebruik een continu wisselende helderheid en dat is knap irritant.

  • Kleurafw.
  • Grijsafw.
  • Colorcheckerafw.
  • Helderheid
Gemiddelde kleurafwijking
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
1,18
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
1,59
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
1,70
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
1,91
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
2,66
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
3,05
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
3,63
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
3,83
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
3,96
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
4,18
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
4,21
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,54
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
4,67
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,86
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
5,74
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
6,08
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
7,36
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
8,19
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
12,10
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
14,40
Gemiddelde grijsafwijking
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
1,35
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
1,51
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
1,84
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
2,05
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
2,71
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
3,78
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
4,07
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
4,26
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,56
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
4,74
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
4,92
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
5,34
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
5,37
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
5,41
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
6,16
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
6,52
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
7,41
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
7,46
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
9,70
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
9,81
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔEITP (lager is beter)
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
1,48
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
1,77
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
1,98
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
2,39
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
3,77
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
3,95
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
4,21
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
4,57
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,64
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,80
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
4,85
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
4,88
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
4,98
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
5,51
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
5,90
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
6,81
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
6,96
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
8,99
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
10,20
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
11,19
Helderheid wit 150 cd/m²
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
154,0
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
153,5
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
153,1
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
152,5
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
152,4
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
152,3
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
151,9
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
151,7
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
151,4
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
151,4
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
151,3
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
150,9
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
150,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
150,2
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
150,0
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
149,7
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
149,7
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
149,6
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
149,0
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
135,1

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik, waarbij we conform onze testprocedure gebruikmaken van voorgedefinieerde beeldmodi in het menu en we instellingen voor kleurtemperatuur, gamma en kleurbereik aanpassen als dat een betere weergave oplevert. Bij sommige schermen kan de helderheid in de beste modus voor sRGB helaas niet meer worden aangepast. Dat is te zien als een afwijking van meer dan 10cd/m² van de gewenste 150cd/m² in de grafiek Helderheid. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), twintig verschillende grijstinten (grijsafwijking), en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (Colorchecker). Deze wordt weergegeven als een ΔE ITP-score.

  • Max. helderheid fullscreen
  • Max. helderheid 5% window
  • Gem. grijsafw. zonder lum.
  • Gem. grijsafw. met lum.
  • Gem. Colorchecker-afw. zonder lum.
  • Gem. Colorchecker-afw. met lum.
  • Dekking BT.2020
  • Dekking DCI-P3
Max helderheid wit - (full screen)
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
280
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
271
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
271
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
268
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
267
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
265
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
265
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
263
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
262
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
261
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
261
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
261
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
261
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
258
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
258
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
257
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
255
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
254
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
254
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
253
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
252
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
251
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
250
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
249
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
248
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
247
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
244
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
243
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
241
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
240
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
237
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
148
Max helderheid wit - (5% window)
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde helderheid in cd/m² (hoger is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
1.038
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
968
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
897
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
897
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
879
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
811
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
803
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
800
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
795
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
793
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
782
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
780
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
779
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
771
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
769
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
755
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
753
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
748
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
740
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
739
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
719
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
599
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
593
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
582
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
569
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
555
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
480
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
461
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
459
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
446
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
440
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
440
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
439
Gemiddelde grijsafwijking zonder luminantie
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
0,35
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
0,36
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
0,52
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
0,62
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
0,77
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
0,81
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
0,82
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
0,85
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
0,88
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
0,92
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
0,98
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
1,07
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
1,12
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
1,21
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
1,31
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
1,33
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
1,38
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
1,47
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
1,48
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
1,54
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
1,63
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
1,71
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
1,72
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
1,81
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
1,98
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
2,28
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
2,31
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
2,37
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
2,69
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
2,98
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
3,02
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
6,61
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
6,93
Gemiddelde grijsafwijking met luminantie
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
0,72
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
0,88
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
1,16
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
1,30
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
1,31
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
1,34
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
1,34
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
1,36
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
1,48
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
1,52
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
1,55
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
1,57
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
1,66
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
1,80
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
1,81
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
2,06
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
2,28
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
2,33
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
2,57
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
3,12
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
3,67
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
4,07
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,31
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
4,62
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
4,80
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
5,59
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
6,04
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
6,38
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
7,45
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
8,39
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
8,43
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
9,19
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
10,70
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking zonder luminantie
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
0,45
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
0,49
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
0,57
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
0,58
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
0,75
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
0,76
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
0,91
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
1,02
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
1,07
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
1,07
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
1,16
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
1,22
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
1,24
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
1,25
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
1,26
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
1,37
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
1,38
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
1,43
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
1,46
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
1,50
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
1,52
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
1,65
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
1,82
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
1,91
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
2,07
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
2,10
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
2,51
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
2,81
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
3,07
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
3,30
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
3,78
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
4,46
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
8,61
Gemiddelde gedetailleerde-kleurafwijking met luminantie
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde kleurafwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
0,63
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
0,67
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
0,80
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
0,81
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
0,86
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
1,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
1,25
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
1,49
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
1,54
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
1,94
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
2,21
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
2,34
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
2,42
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
2,86
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
4,13
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
4,18
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
4,21
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
6,46
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
6,68
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
6,90
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
6,98
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
7,37
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
7,47
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
7,70
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
7,74
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
8,18
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
8,48
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
8,60
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
9,20
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
10,66
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
12,29
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
15,09
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
18,16
Dekking Rec.2020-kleurruimte
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde dekking in % (hoger is beter)
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
82,8
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
81,3
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
81,0
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
81,0
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
80,3
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
79,9
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
79,8
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
79,6
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
79,4
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
78,7
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
78,6
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
78,2
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
78,1
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
77,7
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
77,5
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
76,6
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
74,8
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
74,5
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
74,1
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
74,0
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
73,4
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
72,9
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
72,8
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
72,4
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
72,4
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
72,0
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
71,9
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
71,4
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
71,1
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
71,0
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
70,9
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
70,1
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
68,8
Dekking DCI P3-kleurruimte
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde dekking in % (hoger is beter)
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
100,0
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
99,7
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
99,4
Gigabyte MO34WQC2 - HDR APL Stabilize Medium 3440x1440 QD-OLED
99,4
Gigabyte AORUS FO27Q3 - HDR APL Stabilize Medium 2560x1440 QD-OLED
99,4
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
99,4
Alienware AW3423DWF - HDR Peak 1000 3440x1440 QD-OLED
99,4
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
99,3
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
99,3
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
99,1
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
99,1
Alienware AW3225QF - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
98,8
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
98,8
Gigabyte AORUS FO32U2P - HDR APL Stabilize Medium 3840x2160 QD-OLED
98,6
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
98,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM - HDR True Black 3840x2160 QD-OLED
98,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
98,6
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
98,1
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
97,3
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
97,3
LG UltraGear 45GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
97,2
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
97,1
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
97,1
LG UltraGear 39GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 3440x1440 OLED
96,9
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
96,8
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
96,7
LG UltraGear 32GS95UE-B - HDR Peak Brightness Low 3840x2160 OLED
96,6
LG UltraGear 27GS95QE-B - HDR Peak Brightness Low 2560x1440 OLED
96,6
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
96,6
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
96,1
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
95,8
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP - HDR Brightness 90 3840x2160 OLED
95,8
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG - HDR Brightness 90 2560x1440 OLED
95,8

Veel oledschermen hebben een stand waarin de maximale helderheid kan oplopen tot de beloofde 1000cd/m² en een stand waarin de helderheid beperkter is, maar de kleurafwijkingen gemiddeld ook wat lager. Zoals we zagen in onze uitgebreide reviews van oledmonitors, hebben fabrikanten soms wat moeite om de kleurweergave goed te krijgen. Dat is te zien aan de aanzienlijke verschillen in helderheid die het scherm kan bereiken bij verschillende hoeveelheden wit in beeld. Hoewel het maximum voor kleine witte vlakjes meer dan 1000cd/m² kan bedragen, ligt het voor een volledig scherm op slechts 250cd/m² over het algemeen.

  • Energiegebruik 150cd/m²
  • 45° links - Helderheid
  • 45° links - Kleurafwijking
  • 45° onder - Helderheid
  • 45° onder - Kleurafwijking
  • Inputlag
Energiegebruik 150cd/m² - wit
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
31,6
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
32,3
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
33,0
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
34,2
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
34,5
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
38,5
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
40,0
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
45,0
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
45,5
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
51,2
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
53,2
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
56,6
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
57,8
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
57,8
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
61,6
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
63,2
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
65,7
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
66,1
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
67,7
45° links resterende helderheid
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
85,00
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
85,00
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
85,00
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
84,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
84,00
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
84,00
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
83,00
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
83,00
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
82,00
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
81,00
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
81,00
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
81,00
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
80,00
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
80,00
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
77,00
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
75,00
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
74,00
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
72,00
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
71,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
68,00
45° links gem. kleurafwijking
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
3,4
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
3,8
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
3,8
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
3,8
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
3,9
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
3,9
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
4,0
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
4,1
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
4,1
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
4,3
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
4,3
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
4,4
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
5,0
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
5,4
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
5,9
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
6,5
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
7,1
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
7,4
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
7,8
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
9,0
45° onder resterende helderheid
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde resterende helderheid in % (hoger is beter)
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
88,00
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
87,00
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
85,00
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
85,00
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
85,00
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
85,00
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
85,00
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
84,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
84,00
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
83,00
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
83,00
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
82,00
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
82,00
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
82,00
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
82,00
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
82,00
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
80,00
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
79,00
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
78,00
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
72,00
45° onder gem. kleurafwijking
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde afwijking in ΔE2000 (lager is beter)
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
2,8
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
2,8
Gigabyte MO34WQC2 3440x1440 QD-OLED
3,1
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
3,4
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
3,5
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
3,7
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
3,8
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
4,0
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
4,1
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
4,1
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
4,2
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
4,2
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
4,3
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
4,4
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
4,6
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
4,8
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
5,0
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
5,1
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
5,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP 3840x2160 OLED
7,7
Inputlag 60Hz
Monitor Resolutie Soort paneel Gemiddelde tijd in ms (lager is beter)
Alienware AW3423DWF 3440x1440 QD-OLED
8,6
LG UltraGear 32GS95UE-B 3840x2160 OLED
8,7
LG UltraGear 27GS95QE-B 2560x1440 OLED
8,8
LG UltraGear 45GS95QE-B 3440x1440 OLED
8,9
LG UltraGear 39GS95QE-B 3440x1440 OLED
8,9
LG UltraGear OLED 34GS95QE-B 3440x1440 OLED
9,1
Samsung Odyssey G8 OLED (34BG850) 3440x1440 QD-OLED
9,1
Samsung Odyssey OLED G80SD (32DG802) 3840x2160 QD-OLED
10,4
Samsung Odyssey OLED G95SC (49CG954) 5120x1440 QD-OLED
12,7
Gigabyte AORUS FO32U2P 3840x2160 QD-OLED
12,9
ASUS ROG Swift OLED PG49WCD 5120x1440 QD-OLED
13,6
Gigabyte AORUS FO27Q3 2560x1440 QD-OLED
13,9
Gigabyte Aorus CO49DQ 5120x1440 QD-OLED
14,1
Alienware AW3225QF 3840x2160 QD-OLED
14,3
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG 2560x1440 OLED
14,6
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 3840x2160 QD-OLED
18,3
ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM 2560x1440 OLED
21,9
Samsung Odyssey OLED G93SC (49CG934) 5120x1440 QD-OLED
22,5

Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m². Over het algemeen zijn grotere schermen logischerwijs minder zuinig dan kleine en een hogere resolutie laat het stroomverbruik ook toenemen. Evengoed zien we wel wat uitschieters naar boven en beneden, bijvoorbeeld de Gigabyte Aorus FO27Q3, die evenveel gebruikt als grotere 32"- en 34"-schermen met een hogere resolutie.

Alle soorten oledschermen hebben fantastische kijkhoeken in vergelijking met welke lcd dan ook, zelfs ips-monitors, die ten opzichte van VA- en TN-panelen betere kijkhoeken kunnen hebben. Toch zien we binnen de oledcategorie nog verschillen. QD-oledpanelen hebben over het algemeen nog iets betere kijkhoeken dan woledpanelen, die bovendien de eigenschap hebben dat de kijkhoeken vanaf de ene kant iets slechter kunnen zijn dan vanaf de andere.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Normaal gesproken tonen we hierboven ook de responstijdmeting en uniformiteitsmeting, maar op beide tests scoren eigenlijk alle oledschermen uitstekend. In de praktijk zien we wel dat oledmonitors donkergrijze beelden minder uniform tonen, met wat zichtbare 'ruis' of lijnen. Van dat effect hebben woledmonitors in mijn ervaring soms wat meer last dan QD-oledschermen, maar het is samplespecifiek hoeveel last je ervan hebt.

Lees meer

Gigabyte AORUS FO32U2(P)

vanaf € 799,08

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Gigabyte AORUS FO27Q3

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
Samsung Odyssey OLED G8 G85SB

vanaf € 1.039,95

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Samsung kondigt oledmonitors aan, waaronder 27"-1440p met 500Hz en 27"-4k
Samsung kondigt oledmonitors aan, waaronder 27"-1440p met 500Hz en 27"-4k Nieuws van 2 januari 2025
Gigabyte AORUS FO32U2 Review Productreview door DeNachtwacht 0
+2 4 van 5 sterren
Samsung Odyssey OLED G8 G85SB Zilver Review Productreview door reinier666 0
+2 5 van 5 sterren
Monitors Gigabyte Samsung Tweakers Best Buy Guide Odyssey OLED G8 AORUS

Reacties (107)

-Moderatie-faq
107
106
40
3
0
53
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
PhWolf 1 juli 2024 12:14
Ik vind het bizar dat jullie in de 34" categorie de Samsung G8 aanraden boven de schermen van andere fabrikanten met hetzelfde QD-OLED paneel en een vrijwel identieke prijs. Dit om 2 redenen: 1) alle andere fabrikanten (MSI, Philips en Alienware) bieden 3 jaar garantie inclusief burn-in garantie, en Samsung niet; en 2) Samsung heeft een aantal typische onbegrijpelijke keuzes gemaakt voor dit scherm, b.v. de bloedirritante mini HDMI en mini DP aansluitingen, het gebrek aan een dowstream USB hub, en het ingebouwde Tizen OS waar niemand op zit te wachten bij dit scherm. Aan iedereen die dit paneel overweegt zou ik vooral op het hart drukken om weg te blijven van het Samsung scherm en voor 1 van de 3 andere fabrikanten te gaan.
Auteurdeepvreezo Redacteur @PhWolf1 juli 2024 18:30
Samsung is inderdaad niet duidelijk over inbrandgarantie in vergelijking met de andere merken, die heel duidelijk stellen dat inbranden altijd wordt gedekt door garantie ongeacht hoe je het scherm gebruikt. Hoewel Samsung inbranden ook niet categorisch uitsloot van de garantie toen ik ze ernaar vroeg.

Als je de monitor puur als scherm gebruikt zal ik niet ontkennen dat Tizen daarvoor niet ideaal is (ook al denk ik dat de smart-functionaliteit voor sommige gebruikers best meerwaarde kan bieden). Die poorten zijn inderdaad niet echt handig. Is Samsung voor zijn nieuwere generaties QD-oledschermen gelukkig vanaf gestapt.

Ik zal MSI eens vragen of ze een sample van de MAG 341CQP kunnen leveren, want die hebben we nog niet getest.
Jeckaa84 @PhWolf1 juli 2024 15:29
Inderdaad. Vergeet ook niet de vele andere bugs die dit scherm heeft waaronder problemen met de 1000nits modus met een AMD gpu. Ik heb een paar weken research gedaan en ben uiteindelijk uitgekomen bij de MSI variant met dit paneel. Zeer tevreden mee iig! Als de Alienware niet 150 euro meer had gekost was ik daarvoor gegaan maar dat vond ik het niet waard. De MSI is een aanrader!
WillySis @PhWolf1 juli 2024 19:23
Het Tizen OS werkt best goed.Het is inmiddels ook al zo groot dat de ondersteuning niet zomaar gaat stoppen. Dat Tizen door een faillissement van Samsung niet meer ondersteund gaat worden kan je natuurlijk nooit helemaal uitsluiten, maar die kans is wel verwaarloosbaar. De mini- aansluitingen zijn inderdaad irritant, maar met de juiste kabel werken ze wel prima. Tot zover is het vooral een persoonlijke keuze om deze monitor wel of niet aan te schaffen. Het gebrek aan een USB downstream-hub kan je daar eigenlijk ook toe rekenen. Ik zou daar bijvoorbeeld geen probleem mee hebben, maar voor een ander kan dat zeker een no-go betekenen. Voor een test hier maakt het naar mijn mening niet zo heel veel uit, het is immers een toegevoegde functionaliteit.

De korte garantie zonder burn-in garantie is wel degelijk iets waarom dit scherm niet als aanrader gekozen had moeten worden. Daarnaast zijn er, zoals @Jeckaa84 meldt nogal wat bugs voor dit scherm gemeld. Die komen in de test misschien niet naar voren, maar het is wel iets om rekening mee te houden.
Atomsk @PhWolf2 juli 2024 10:47
mini HDMI is wat ongebruikelijk, maar mini DP komt vrij veel voor. Voor de vaste aansluiting op je PC maakt het ook niet veel uit lijkt me: die kabel zit er gewoon in zolang je het scherm in bezit hebt.
coptician @Atomsk2 juli 2024 11:18
Dat de kabel meegeleverd wordt is leuk, totdat je een andere lengte kabel nodig hebt. En ja, miniDP kabels worden ook gemaakt, maar zijn een stuk duurder en moeilijker beschikbaar tegenwoordig dan reguliere DP.
the_leonater 1 juli 2024 12:21
Ik heb ook gekeken voor een goede oled monitor voor standaard gebruik (office toepassingen, af en toe een filmpje, vergaderingen en af en toe een simulatie spelletje), maar ze zijn nog vrij duur, vooral als je een exemplaar wil hebben boven de 40'' zit je ook meestal vast aan ultrawide modellen.

En de 'gewone' monitoren in deze grootte zijn bijna allemaal VA-panelen waar ik horror ervaringen mee heb (behoorlijke ghosting en tearing), dus het moest een IPS paneeltje worden.

Uiteindelijk ben ik voor een zogenoemde 43'' 'display monitor' van iiyama met ips scherm gegaan.
Deze schermen worden meestal gebruikt voor reclames en in tv studio's heeft mij geleerd na wat research.
Voor 349 euro was het echt een topaanbieding, maar ik had wel nog een ophangbeugel nodig (deze monitoren hebben geen voet), maar die kostte ook maar 17 euro.
Ook zijn deze monitoren gecertificeerd voor 18 uur per dag aan te laten staan, ook niet geheel onbelangrijk aangezien ik lange dagen achter de pc doorbreng.

Voor iedereen die niet te veel eisen stelt kan zoiets dus ook nog een interessante optie zijn.
Black_Diamond768 @the_leonater9 juli 2024 10:07
heb je daar een modelnummer of link van?
the_leonater @Black_Diamond76810 juli 2024 01:00
Jazeker, het modelnummer is: iiyama LE4341UHS-B1
Y-Foxy 1 juli 2024 06:26
Jammer dat er geen 27" op 4K resolutie bij zit. Ik zit al tijden te wachten op een vervanger van mijn huidige LG27UL650 en Quad HD is voor mij persoonlijk gewoon een te lage resolutie voor het scherm formaat.
HandheldGaming @Y-Foxy1 juli 2024 06:36
Nja, ik begrijp het wel. Ik heb een 4K 27" monitor maar dat is niet significant beter dan mijn 1440p variant.Vanaf 32" wordt 4K relevant.Maar goed, de conventionele wijsheid is bigger number better. Dus dat zal best zo zijn.
Finraziel
@HandheldGaming1 juli 2024 07:47
Dat kun je helemaal niet zo stellig zeggen... Om te beginnen hangt het af van hoe ver je van de monitor af werkt maar ook niet ieders ogen zijn gelijk. Ook hangt het af van waarom je die hogere resolutie wil. In de meeste games ben ik het persoonlijk met je eens dat het niet veel toevoegt, maar gaat het je meer om extra ruimte op je desktop dan is het al heel anders.

Maar om het anders te stellen, vind je dan ook dat een 13,5" laptop of tablet best toe kan met een 720p scherm? Want dat zou dezelfde pixeldichtheid zijn als qhd op 27". De meeste mensen zien liever minstens fhd wat overeenkomt met uhd (4k) op 27". Nou zitten de meeste mensen wat verder van een monitor dan van een laptop of tablet, maar dat hoeft niet...
HandheldGaming @Finraziel1 juli 2024 08:03
Ik zeg het ook niet heel stellig. maar 1440p op een 27" monitor is doorgaans goed, tenzij je je monitor in kruipt. Als dat je game is... vooral doen. Is wel lekker immersief. Daar zijn andere argumenten tegen, maar goed. Zoals je zelf ook zegt, wie ben ik.
Finraziel
@HandheldGaming1 juli 2024 09:30
Je gebruik van "bigger number better" suggereerde dat je het wel zo stellig bedoelde, die uitspraak wordt meestal gebruikt om aan te geven dat mensen alleen naar specs kijken zonder dat het real world voordelen biedt. Vandaar :)
MaltWisky @HandheldGaming1 juli 2024 11:32
sorry hoor maar als je mij nu achter een 27" 144p scherm zet, heb ik direct het idee dat er iets aan de hand is wat niet normaal is. En als ik dan Fusion of een game open is het DIRECT duidelijk wat er aan de hand is.

Elk oog is anders, voor jou maakt het misschien niet uit. Misschien heb je een bril, dan kan je het niet vergelijken met een ander die geen bril nodig heeft en vise versa.
sfranken @Finraziel1 juli 2024 16:55
maar gaat het je meer om extra ruimte op je desktop dan is het al heel anders.
Deze hoor ik vaker voorbij komen maar is IMHO toch wel een beetje een drogreden. Waarom? Omdat iedereen die ik ken met een 4k 27" scherm de UI schaling in het OS naar keuze op 200% zet, wat dus neerkomt op 1920x1080 (3840x2160 gedeeld door 2)
dasiro @sfranken1 juli 2024 20:26
Ik heb goede ogen en heb een 27" 4K gekocht. Misschien is het omdat ik voordien een 27" 1440p heb gebruikt (en regelmatig nog), maar op een 27" 4K zet ik de scaling op 150% en dan komt de pixelgrootte meer in de buurt van een 24" 1080p, daarom dat ik ook pas nut in 4K zie vanaf 32".
Als ik echt ruimte nodig heb tijdens het werken (grote tabellen, side-by-side vergelijkingen van configs of remote support van mensen met meerdere 1080p schermen), dan schaal ik hem wel terug naar 100%, maar echt comfortabel lezen op de aangewezen afstand is het niet (collega's duwen hun neus dan bijna op m'n scherm om mee te kunnen lezen :P ).
Finraziel
@sfranken1 juli 2024 19:18
Dan ken jij alleen mensen die een beetje blind zijn misschien?
Of ze hebben dat scherm juist níet voor extra desktop ruimte. Ik heb zelf een 32" 4k (uhd) scherm voor mijn werkplek en gebruik gewoon 100% scaling. En dan nog zet ik Excel op 85% zoom zodat er meer tegelijk in beeld past.
sfranken @Finraziel1 juli 2024 19:37
Nee, een aantal zijn inderdaad wat slecht ziend, maar het leeuwendeel heeft goede ogen. Ze zeten de schaling op 200% omdat dat minder vermoeiend is aan het einde van de dag. Mijn ogen zijn niet zo, dus ik heb zelf ook 200% op mijn 32" scherm.

Jij doet nu een aantal aannnames, niet iedereen heeft even goede ogen. Even verder kijken dan je neus lang is helpt.
Finraziel
@sfranken1 juli 2024 19:43
Helemaal niet... Jij beschuldigt mij van het geven van een drogreden. Jij bent degene die hier aannames maakt... Dat er mensen zijn die niet overweg kunnen met zulke kleine tekst betekent niet dat dat geen legitieme reden kan zijn voor mensen met betere ogen (op dit vlak).

Ik ging misschien een klein beetje kort door de bocht met het eerste stuk, maar ik zei ook dat een andere reden kon zijn dat meer desktop ruimte dus niet de reden was om voor een 4k monitor te gaan voor die mensen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die wel echt dat als reden had hem vervolgens op 200% zet.
sfranken @Finraziel1 juli 2024 19:50
En ik was erg kort door de bocht in mijn 1e reactie. Voor de mensen in mijn omgeving is het een drogreden (vaak), maar dat wil gelukkig/natuurlijk niet zeggen dat mijn N=5 ook gelijk "Heel Nederland" is, bijvoorbeeld.
Hoboist @sfranken1 juli 2024 21:10
Over ogen gesproken... zouden er mensen zijn die alles superklein instellen op een monitor, zodat er lekker veel op past om vervolgens een leesbril te kopen en een groter duur scherm uit te sparen? :*)
FeareX @HandheldGaming1 juli 2024 08:59
Ik zou ook wel 4k willen op m'n 27" monitor. 1440p is prima met 100% schaling, maar ik zou liever 125% of 150% schaling hebben i.v.m. scherpte van tekst.

27" vind ik overigens een prima formaat voor op een normaal bureau. Dat hoeft voor mij niet groter.

Misschien dat Y-Foxy ook graag schaling gebruikt.
Y-Foxy @FeareX1 juli 2024 12:25
Exact dit dus, 27" 4K met 125% scaling is een verademing aan de ogen als je veel tekstwerk doet met de hogere DPI. Ik gebruik mijn scherm daarnaast ook voor console gaming op Playstation 5 en Xbox One X series X dus ik wil ook naar native 4K voor hebben.
M2M @Y-Foxy1 juli 2024 15:26
Ik had een dell UP2715k. Heerlijk scherm, eindelijk genoeg schermruimte voor alles. 5k, 27", 100% scaling factor.

Helaas maar 60Hz dus die heeft het veld moeten ruimen voor een 4k exemplaar, maar ik mis de schermruimte eigenlijk wel. 27" met 1440p is gewoon te weinig voor mijn ogen, schermafstand en usecase.
cyberneticorgan @M2M1 juli 2024 22:14
Ik zit dan wel weer te denken om voor een Ultrawide 34-inch te gaan op 3440 x 1440 pixels. Ik ben wel een beetje verwend met mijn 27-inch 4K scherm, dus ik hoop dat zoiets niet tegen gaat vallen. Maar volgens mij is het best goed te doen, vooral in gaming. En ik wil er een 4K display naast houden zodat ik opties heb voor alle type activiteiten / werkzaamheden, maar dan wel een 4K op 32-inch. Wordt een duur geintje met 2x OLED, maar hoort bij de hobby / werk.
Optie 2 is nog even wachten op de nieuwe OLED Ultrawides volgens jaar, met 5120x2160 pixels.
Dan heb ik wel weer een dikkere grafische kaart nodig om die pixels aan te sturen op fatsoenlijke FPS, speel voornamelijk FPS maar ook wel andere games met grafische pracht.
Het leven is zwaar anno 2024, met al die luxe problemen ;-)
Y-Foxy @FeareX1 juli 2024 12:23
Exact dit dus. Ik gebruik hem voor veel tekst werk en 27" op 4K resolutie met 125% scaling is een wereld van verschil als je vergelijkt met 1440p. Daarnaast gebruik ik hem ook voor console gaming op PS5 / XBox One X dus ik wil daar ook gewoon 4K native voor hebben.
Llopigat
@HandheldGaming1 juli 2024 11:04
Nope, daar heb je scaling voor. Haarscherpe tekst. Ik heb 4K op 27" en ik zou niet anders willen.

Op je telefoon heb je toch ook een veel hogere resolutie waarbij je de pixels niet kan zien? Waarom zou je dat op de PC dan opeens niet willen?

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:27]

SCiENTiST @Llopigat1 juli 2024 14:18
Over het algemeen houd je je telefoon een stuk dichterbij dan je monitor.
Llopigat
@SCiENTiST1 juli 2024 14:36
Ja maar dan nog, die pixels zijn veel kleiner dan je kan zien. En dat is ook goed. Want daardoor is de tekst zo scherp.
nokie @HandheldGaming1 juli 2024 12:49
Ik gebruik vaak deze chart van Display Ninja: https://www.displayninja.com/what-is-pixel-density/

Ik heb zelf een bureau van 60cm diep (heb niet meer plaats, en heb ook niet meer plaats nodig), dus mijn 24” 4K is perfect om geen pixels te zien. Een 27” 4K of 34” 21:9 5K zou trouwens ook gaan.

Met een 80cm bureau (volgens mij de gemiddelde diepte van een typisch bureau) haal je het waarschijnlijk net (hangt van de voet af en hoe ver je van de rand van de tafel zit). Maar dan heb je nog het nadeel dat je eigenlijk onder de 110ppi uitkomt die aangeraden wordt minstens voor werk. Dus 27” 1440p blijft alleen een goede keuze voor gaming in de meeste gevallen.

Op basis van die chart is een 32” 4K overigens de betere keuze dan een 27” 4K, en zelfs iets groter (tot 40” ongeveer is nog ok). (Behalve voor mij dus op mijn smalle bureautje).

Ik schaal overigens niet op mijn 24” 4K, dus van mij mag de resolutie zelfs nog hoger aangezien ik dan zeker nog scherpte kan winnen. Maar dat is dan weer een ander verhaal…
WillySis @HandheldGaming1 juli 2024 19:30
1440p is wel een beetje de ondergrens voor een 27" monitor. Full HD (1080p) vind ik en veel mensen met mij eigenlijk echt tekortschieten. 4K is echt wel beter dan 1440p, al zal niet iedereen dat zien, net zo als er mensen zijn die een 27" full HD scherm prima vinden.
De resolutie en verversingssnelheid zijn echt persoonlijke dingetjes en hangen ook voor een deel af hoe de monitor gebruikt wordt.
dipje2 @HandheldGaming1 juli 2024 22:34
Ik gebruik m'n 27" 1440p scherm nu op 100% scaling.

Maar ik zou graag een hdpi variant zien voor text-rendering. In een ideale wereld wil je dan 5120 x 2880, maar dat wordt misschien een beetje te veel van het goede.
JDx
@Y-Foxy1 juli 2024 07:09
Ik heb zelf mijn 28inch 4K monitor verruild voor een 27inch QHD MSI Optix 165hz.

Ik vond 4K gewoon niet nodig voor en ik doe zowel gamen als foto en videobewerking, ik zou wel een 2e scherm willen die 4K is en dan verticaal er naast, zodat je in feite 2 schermen met een breedte van 2160 pixels boven elkaar hebt.
siraic @Y-Foxy1 juli 2024 09:43
Ik heb zelf vorig jaar dit Philips OLED scherm gekocht en ben er erg tevreden mee. Ik gebruik het voornamelijk om mee te gamen op mijn PS5. Het staat als 2e zone op mijn receiver, voor als ik niet de hele woonkamer wil claimen. Ik was specifiek op zoek naar 27inch vanwege de ruimte en 4k zodat ik het uitgang signaal hetzelfde kon houden (4k60 4:2:2) als op de main out. Hiervoor met een 1080p scherm raakte de apparaten bij het wisselen in de stress, of moest ik telkens instellingen terug zetten.

Er worden inderdaad bijna geen 27inch 4K OLED schermen voor consumenten gemaakt, terwijl het mij helemaal niet zo'n gek product leek.

[Reactie gewijzigd door siraic op 22 juli 2024 13:27]

Y-Foxy @siraic1 juli 2024 12:29
Dank voor de tip, ik moet deze maar even in de gaten houden totdat er andere opties beschikbaar komen.

Het liefst zoek ik een 27" 4K met mini-led of OLED voor fatsoenlijke HDR weergave met 2x HDMI 2.1 met VRR/ALS/120Hz+ en optical of 3.5 audio output/pass through maar die zijn er helaas nog niet voor zover ik weet.
Finraziel
1 juli 2024 06:29
Waarom wordt de tv alleen genoemd als alternatief voor beeldbewerking en niet voor gaming? Alleen omdat hij "maar" 120 Hz haalt? Ik ga niet zeggen dat je het verschil niet ziet want dat kan wel (ik heb zelf een 240 Hz monitor en kan inderdaad het verschil zien tussen 120 en 240), maar zolang je niet heel competitief een van de zeer lichte esports games speelt lijkt het me ook niet zo'n onoverkomelijk nadeel. Voor verreweg de meeste games is 120 Hz meer dan zat (en heb je een erg dikke videokaart nodig om überhaupt veel meer te halen).

Grootste nadeel zou ik persoonlijk vinden dat hij niet curved is. Bij zo'n groot scherm als monitor zou ik dat wel fijner vinden. Ondanks dat speel ik nog steeds met het idee mijn huidige 32" qhd scherm door die tv te vervangen.
Grotbewoner @Finraziel1 juli 2024 08:03
Ik heb ook een 120hz oled tv als monitor en ik zou niet weten waarom je meer geld zou betalen voor een kleiner scherm.
Olaf van der Spek
@Grotbewoner1 juli 2024 08:50
en ik zou niet weten waarom je meer geld zou betalen voor een kleiner scherm.
Een 42" TV past niet altijd op het bureau..
freaq @Olaf van der Spek1 juli 2024 09:05
Bespaar het geld en gebruik dat voor een mooi nieuw bureau ;)

Even serieus ik ben recentelijk van een 40” enkele 4k monitor “terug-gegaan” naar 2x 32” monitoren.

Voor werk veel beter, maar gamen op 40” is heeerlijk. Niet voor een competatieve gsme mischien gezien je het overzicht niet echt kan bewaren van die afstand, maar de immersie is heerlijk.
Grotbewoner @freaq2 juli 2024 20:27
Precies, ik vind het ook heel fijn en ik zit op een 48". Had zelfs een dieper bureau gekocht maar dat was echt niet nodig.

Ik werk er ook gewoon op :-).
Thomas M @Olaf van der Spek5 juli 2024 19:33
Ik typ dit op een 43 inch 4k TV, en dat staat op een bureau. Maar ik snap je punt, als je bureau smaller is dan 1 meter, dan wordt het minder aantrekkelijk, want de TV is ongeveer 1 meter breed (heel kleine bezels van 1 cm).

Toegegeven, het was wel even wennen, maar de ruimte op het scherm is groot. FYI de windows scaling staat op 100%. En gamen is super immersive; ik speel niet competitieve spellen.

Wel jammer is dat de precieze TV-laptop combo slechts 30 Hz kan leveren. Ik wacht nu totdat het financieel aantrekkelijk is om dit tot 120 Hz te krijgen, alhoewel niet per se weer een TV, misschien gewoon een monitor. Ik gebruik niks van de TV functionaliteit. De TV heb ik gekocht omdat dat verreweg de goedkoopste optie was (zo'n 450 euro) om een 43 inch 4k scherm te kopen in 2020. Maar nu zijn er vast betere opties.
Olaf van der Spek
@Thomas M5 juli 2024 19:37
Ik typ dit op een 43 inch 4k TV, en dat staat op een bureau.
Heb zelf 2x 42" schermen op een bureau dus ik weet dat het kan, en je hebt inderdaad aardig wat ruimte. Tekst is zonder scaling goed te lezen.
Heb ook 32" 2160p en dan is het zonder scaling toch wat minder.
dipje2 @Grotbewoner1 juli 2024 22:35
Omdat ik absoluut niet zit te wachten op een 42" zo dicht op m'n snufferd :).
JBVisual @Finraziel1 juli 2024 07:57
Ik heb zelf idd ook diverse systemen in huis, en ondanks dat ik het verschil wel zie tussen verschillende Hz snelheden, verkies ik zelf altijd beeldkwaliteit boven snelheid. (Uiteraard moet er een balans zijn, maar alles boven de 60Hz vind ik prima. (En op consoles heb ik dan ook weer liever kwaliteit op 30Hz dan een mindere kwaliteit op 60Hz)
Iedereen heeft uiteraard zijn voorkeur, maar het zou er denk ik vooral mee te maken hebben met het type games wat je speelt. Ik speel nauwelijks competitie games en ben vooral bezig met simulatie, RPG en adventure games.

Ik wacht persoonlijk liever de OLED ontwikkelingen nog even af, hoe graag ik deze ook wil hebben voor de kleuren.
Maar met de stand waar we nu staan, vermoed ik dat een normale RGB indeling en Displayport 2.1 niet lang op zich zullen laten wachten.

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 22 juli 2024 13:27]

ocf81 @Finraziel1 juli 2024 11:47
Ik gebruik la sinds 2016 een 40 inch 4K monitor (dus geen TV en ook geen OLED) en ik zou niet meer anders willen. het is draagt heel erg bij aan de beleving bij de vlieg- en schietspellen die ik speel, en ook voor strategiespellen helpt een groter scherm vaak wel om meer overzicht te krijgen, als het spel het toelaat om detailniveaus van informatie aan te passen t.o.v. schalingsniveaus. Ik denk dat dit een ondergewaardeerde categorie is.
X-Kiwi 1 juli 2024 08:56
Blijven toch echt luxe items met deze prijzen. Net voor mijzelf weer de afweging gemaakt omdat er een extra monitor in huis nodig was. Wellicht kans voor een upgrade van mijn 32" AOC 2K IPS-scherm, waar ik toch voor werk en gamen veel tijd mee doorbreng. Het is een 32" Lenovo 4K IPS-scherm geworden voor €290. Met prijzen soms 4 of 5x zo hoog voor eenzelfde maat maar dan OLED, snap ik echt niet hoe die dingen populair kunnen worden/blijven. Die 3% mensen die zo veel geld er tegenaan willen gooien, hebben nu toch al één?

[/rant]
spoonman @X-Kiwi1 juli 2024 09:02
Inderdaad. 5 keer meer betalen en dan constant schrik hebben dat je dure scherm gaat inbranden ...
sfranken @spoonman1 juli 2024 16:59
Iemand moet de 1e groep zijn die ervoor zorgt dat fabrikanten blijven innoveren en elkaar kapot concurreren op prijs zodat we allemaal over een jaar of 5 OLED schermen hebben voor ~€500
nzall @spoonman1 juli 2024 18:45
Ik wil pas een OLED scherm kopen als een 27" 1440p of 4K scherm goedkoper is dan 500 EUR. Ik verwacht dat binnen een jaar of 2-3 dat wel het geval zal zijn. Tot danhoop ik vooral dat mijn AOC Q27G3XMN zo lang meegaat.
Rickg84 @nzall3 juli 2024 09:54
Het scherm wat je hebt is ook best wel goed. Met miniled en eenvan de betere HDR.

Ik zelf zit echter nog op een cq32g1 .. wat echt .. zo traag is als str...
Ik moet dan ook meteen helemaal overstappen op wat er nu te krijgen is. Maar er is zo veel nitpicking nu , dat ik door de bomen het bos niet meer zie.. ik wil ook echt niet een 42"tv als monitor maar de reviews liegen er niet om.. Het is een van de beste keuzes.
DeNachtwacht 1 juli 2024 07:53
@deepvreezo
De FO32U2 heeft wel een multifunctionele USB-C-poort met 65W Power Delivery en een uitgebreide kvm-feature.
Helaas is dit niet het geval, het duurdere model heeft 65W PD maar een blik in de handleiding leert dat de USB C poort op de FO32U2 een afgeslankte versie heeft en minder dan 20W PD biedt. Baalde ik wel van, maar geen dealbreker want €300 extra daarvoor uitgeven vond ik wat gortig.

[Reactie gewijzigd door DeNachtwacht op 22 juli 2024 13:27]

Rumpelstiltskin @DeNachtwacht1 juli 2024 08:13
Same here. Het werkt okeyisch, scherm is dan wel weer fenomenaal
Auteurdeepvreezo Redacteur @DeNachtwacht1 juli 2024 12:27
Verdorie, je hebt gelijk, heb het verbeterd. Dank voor het melden. Inderdaad jammer dat de poort op dit punt is afgeslankt. Aan de andere kant, de vergelijkbaar geprijsde QD-oledmonitor van Alienware heeft überhaupt geen USB-C-in.
herpiederpienow 1 juli 2024 08:01
Jammer dat de meeste schermen allemaal zo groot zijn. Ik heb de voorkeur voor een wat kleiner scherm en dus een wat hogere pixel dichtheid voor een wat mooier beeld en minder heen en weer te hoeven kijken.

Ik heb een 24 inch monitor waarmee ik op 1440p game en ik heb sinds kort een wat dieper (80 i.p.v 60cm) bureau en ik dacht dat ik hierdoor de logica achter een groter scherm beter zou begrijpen, maar dat valt mij nog zo tegen.
Bartjeee 1 juli 2024 08:07
Ben nog steeds erg tevereden met m'n LG C2 42" als monitor
Bverhoe 1 juli 2024 09:07
Ik heb een half jaar geleden na veel wikken en wegen een LG C3 aangeschaft als primaire monitor en wat had ik dat eerder moeten doen. Zowel voor gaming als productiviteit werkt het voor mij perfect. Aanvankelijk was ik huiverig voor het formaat op een 80cm diep bureau, maar dat valt me alles mee. De C3 heeft voldoet aan alle eisen die ik voor een ''monitor'' had voor een erg gunstige prijs ten opzichte van de meeste OLED monitoren.

Het enige nadeel is dat mijn PC 4K@120hz maar moeilijk trekt, maar daar kun je het scherm niet op afrekenen :)
hellred666 @Bverhoe1 juli 2024 17:08
Ik zit hier nog steeds heel erg over te twijfelen. Ben het zo gewend om 2 schermen te gebruiken maar voor het gamen zou ik graag een oled scherm willen hebben. En dan is een 42" C3 wel de makkelijkste keuze. Ben alleen bang dat het met werken toch tegen gaat vallen. Goed om te lezen wat jouw ervaring daar in is, ik blijf nog even lekker door twijfelen :-)
Bverhoe @hellred6662 juli 2024 09:52
Ik snap het helemaal. Ik heb mijn oude 27'' monitor er naast staan maar dat is eigenlijk geen porum. Je moet al een kwartslag draaien voordat je comfortabel iets van het scherm kunt lezen. Qua productiviteit vind ik het wel lekker. Je kunt vrij comfortabel vier quadranten van 21'' maken, maar praktisch zit ik toch vaker met een 42'' spreadsheet te spelen.
hellred666 @Bverhoe2 juli 2024 13:35
Ja het is voor mij ook wel dat de laptop er opengeklapt naast blijft, maar dat dan meer voor de mail/teams gesprekken. Wil het liefst dan wel de andere schermen gewoon weg van het bureau om het een beetje rustig te houden qua aanzicht. Wat dat betreft is laptop er naast houden ook niet ideaal, maar ik vind het gewoon prettig om de gesprekspartners altijd in beeld te hebben. En dat is niet heel praktisch met scherm delen op 1 scherm helaas.

Wie weet als er nog een hele leuke actie komt op die C3 (die overigens al mooi geprijsd is) ik gewoon direct over ga tot aankoop en het maar gewoon moet ervaren!
Jaapoes 1 juli 2024 09:22
Waarom zijn de Phillips Evnia's niet meegenomen?
Ik heb zelf de 34M2C8600. Bevalt erg goed en redelijk betaalbaar voor dit type schermen. Leent zich daarnaast, vanwege de USB-C aansluiten, ook erg goed voor thuiswerk.
H.Boss @Jaapoes2 juli 2024 08:23
Ik ben ook zeer tevreden met mijn 34M2C8600, heerlijk scherm! Veel aansluitingen,KVM switch, USB-C opladen, 175Hz, OLED, AMBI light. Ik game en werk erop en dat bevalt uitstekend.

Dus snap ook niet waarom deze niet zijn meegenomen.
Jaapoes @H.Boss2 juli 2024 11:44
Nee, voor mij was de KVM switch dan ook de doorslaggevende reden dat ik voor de Evnia ben gegaan. Volgens mij heeft alleen MSI nog een OLED model met KVM en verder niet. Dus ook best onderscheidend wat dat betreft.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.