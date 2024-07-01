De beste oledmonitors

Oledschermen zijn primair interessant voor twee groepen gebruikers: gamers en hdr-videobewerkers. Ze hebben ten opzichte van de gangbare lcd's een paar belangrijke voordelen. Doordat iedere pixel afzonderlijk licht geeft, hebben de schermen een perfect contrast, wat met name hdr-beeldweergave mooier maakt dan op de meeste lcd-monitors. Oledschermen hebben over het algemeen zeer goede kijkhoeken en een uitstekende uniformiteit. Daarbij zijn de responstijden supersnel.

De meeste oledschermen die tot nu toe uitkwamen, zijn gericht op gaming, dus daar gaat het leeuwendeel van deze BBG over. De gamingschermen zijn onder te verdelen in schermen met een woledpaneel van LG, de techniek die ook wordt gebruikt in de meeste oledtelevisies, en een QD-oledpaneel van Samsung Display, dat gebruikmaakt van quantumdots. Het QD-oledpaneel heeft een afwijkende subpixelindeling die gekleurde paarse en groene randjes op contrastrijke overgangen veroorzaakt. Ook bij de meeste woledschermen zitten de subpixels in een andere volgorde dan het gebruikelijke 'rgb', waarmee de weergave van kleine lettertjes wat minder scherp oogt. QD-oledschermen zijn meestal glanzend afgewerkt, waar woledschermen vaak mat zijn. Die matte coating zie je een beetje terug als een glinsterend effect op effen kleuren. Tegelijk is het spiegelende en enigszins grijzige paneeloppervlak van het gemiddelde QD-oledscherm bij invallend licht evenmin ideaal.

Door het beperkte aantal panelen is de keus in beeldmaten eveneens beperkt. 27"-monitors met 2560x1440 pixels (wqhd), 32"-schermen met 3840x2160 pixels (4k) en 34"-ultrawides met 3440x1440 pixels zijn er in zowel QD-oled- als woledvarianten. Er zijn ook superwide 49"-QD-oledmonitors met 5120x1440 pixels. Woledschermen zijn verder beschikbaar in 39" en 45" met dezelfde 3440x1440-resolutie en beeldverhouding als de 34"-schermen. Het relevantst zijn wat ons betreft oledschermen van 27", 32" en 34", dus op die maten kiezen we onze aanraders. En passant bespreken we ook een paar van de grotere opties.

Welk scherm je ook koopt: ze hebben allemaal de bovengenoemde voordelen, maar ook een paar gemeenschappelijke nadelen. We noemden al de glimmende afwerking en afwijkende weergave van kleine tekst op veel schermen. Bijkomend is de maximale helderheid gering en vormt inbranden een risico bij deze monitors, waarvoor ze diverse 'anti-inbrandfeatures' hebben ingebouwd die het probleem moeten voorkomen of verhelpen, maar een zekere invloed hebben op het beeld of de gebruikservaring. Gelukkig geven de meeste fabrikanten nu een vorm van 'inbrandgarantie', maar langer dan drie jaar duurt die over het algemeen niet.

Laatste update: 28-11-2024 We hebben nieuwe oledmonitors getest van ASUS en Samsung. Voor Black Friday zijn de prijzen opnieuw gecheckt. Door de prijsontwikkeling wijzigen sommige aanraders en we lichten in de tekst nog een paar andere aanbiedingen uit.

De beste 27"-oledmonitor (2560x1440 pixels)

Best Buy 1 / 7 Gigabyte AORUS FO27Q3 Zwart 27" • 2560x1440 (Quad HD) @ 360Hz • QD-OLED • 0,03ms 5 van 5 sterren (68 gebruikersreviews) Prijs bij publicatie: € 698,- Geen prijzen beschikbaar Bekijk product Met zijn 360Hz-QD-oledpaneel biedt de Gigabyte Aorus FO27Q3 een wat hogere refreshrate dan woledschermen op deze maat, die tot 240Hz gaan. De weergave van bewegend beeld kan daarmee net wat scherper zijn. De FO27Q3 is bovendien in staat tot een duidelijk hogere helderheid dan sommige woledschermen van de eerste generatie, maar ten opzichte van 2024-woledschermen is er geen duidelijk voordeel. Verdere verschillen zijn de glimmende in plaats van matte coating en de op het QD-oledscherm duidelijker zichtbare colorfringing. Net als andere (QD-)oledschermen heeft de FO27Q3 extreem snelle responstijden, uitstekende kijkhoeken en natuurlijk een perfect contrast. Gigabyte heeft de monitor bovendien voorzien van een uitmuntende kleurafstelling voor zowel sRGB als hdr en hij heeft een AdobeRGB-stand die veel andere modellen missen. We waarderen ook de vrij complete aansluitingen, met HDMI 2.1, USB-C en een kvm-switch. Waar het nog aan ontbreekt, is USB-C-powerdelivery en het scherm verbruikt nogal veel stroom. Lees de volledige review: Gigabyte Aorus FO27Q3 - Razendsnelle responstijd, enorm energiegebruik

De AORUS FO27Q3 is over het geheel genomen de beste 27"-oledmonitor, maar het is niet de goedkoopste. Met Black Friday is de ASUS ROG Swift OLED XG27AQDMG in de aanbieding voor 549 euro. Dat maakt het, samen met de Cooler Master Tempest GZ2711, de goedkoopste oledmonitor van dit moment. Deze schermen hebben geen QD-paneel, zoals de FO27Q3, maar een woledpaneel. De maximale refreshrate ligt met 240Hz iets lager, maar colorfringing is minder duidelijk zichtbaar.

Ondanks zijn lage prijs heeft de GZ2711 USB-C met 96W-powerdelivery, als enige van de geteste 27"-schermen, maar de testresultaten vallen tegen. De maximale helderheid is lager dan bij andere schermen, de kleurafstelling voor hdr is erg slecht en bij sdr-weergave schommelt de helderheid afhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld, wat voor desktopgebruik irritant is. De ROG Swift OLED XG27AQDMG is kortom interessanter. Je moet het bij dit scherm zonder USB-C poort stellen, en ook heeft de monitor geen HDMI 2.1 maar HDMI 2.0, wat voor consolegebruik ongunstig uitpakt. De kleurafstelling is meer dan prima voor zowel sdr- als hdr-beeld. Dankzij de 120Hz-bfi-functie die momenteel uniek is voor ASUS-oledschermen, ziet het scherm er op die refreshrate even scherp uit als wanneer je videokaart 240 beelden per seconde kan aanleveren. Let erop dat de XG27AQDMG een glanzend paneel heeft, net als QD-oledmonitors, maar in tegenstelling tot andere woledschermen zoals de GZ2711.

De Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD), twee tientjes duurder dan de XG27AQDMG, is op zijn beurt juist de enige matte QD-oledmonitor van 27". Deze 360Hz-monitor beschikt niet over smartfuncties, die Samsung wel in de Odyssey OLED G8 (G80SD) heeft gestopt. De fabrieksgarantie is met twee jaar korter dan bij sommige andere merken. Evenals de XG27AQDMG heeft de monitor HDMI 2.0-poorten en een prima kleurafstelling.

Een bijzondere, maar ook wel bijzonder dure optie, is de ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP. Met zijn 480Hz-refreshrate is het de snelste oledmonitor van dit moment. 32"-4k-woledschermen kunnen ook zo snel verversen, maar alleen in een modus waarbij ze slechts 1920x1080 pixels laten zien. ASUS heeft bij de PG27AQDP gelukkig niet bespaard op HDMI 2.1, hoewel USB-C er nog steeds niet in zit. De maximale helderheid ligt nog wat hoger dan bij de PG27AQDM. In tegenstelling tot bij dat scherm heeft het woledpaneel van de PG27AQDP de gebruikelijke matte afwerking.

De beste 32"-oledmonitor (3840x2160 pixels)

Wil je in plaats van een plat scherm liever een krom exemplaar, dan kun je de Alienware AW3225QF overwegen, ten opzichte van onze aanrader voorzien van een nog betere kleurafstelling, maar minder uitgebreide aansluitingen. Hij is bovendien duurder. Wil je een 32"-QD-oledmonitor die net als een woledscherm mat is afgewerkt, dan kun je de Samsung Odyssey OLED G8 G80SD overwegen. We bespraken dit scherm, voorzien van Tizen-smartfunctionaliteit, onlangs in een uitgebreide review. De goedkoopste 4k-QD-oledmonitor van dit moment beschikt over een prima beeldkwaliteit, maar de aansluitingen zijn beperkt en de garantie geldt maar twee jaar.

Behalve de ROG Swift PG32UCDP is de LG UltraGear 32GS95UE de enige andere verkrijgbare woledmonitor, met dezelfde eigenschappen zoals een matte afwerking, veel minder colorfringing dan bij QD-oledschermen, en een 1080p/480Hz-modus. Hij is de laatste tijd slechter leverbaar, en iets goedkoper dan de PG32UCDP. De kleurafstelling van de 32GS95UE is niet zo goed, wat zelfs niet wordt verholpen door de mogelijkheid voor hardwarekalibratie met behulp van een los verkrijgbare colorimeter. De piekhelderheid is iets lager als bij de PG32UCDP, maar nog wel hoger dan bij concurrerende QD-oledschermen. HDMI 2.1 en DisplayPort 1.4 zijn aanwezig, maar USB-C heeft de 32GS95UE niet. De fabrieksgarantie duurt 2 jaar, een jaar korter dan bij ASUS.

Naast de PG32UCDP heeft ASUS ook een QD-oledmodel in het assortiment, de ROG Swift PG32UCDM. Die heeft geen 480Hz/1080p-modus, maar wel Dolby Vision. Net als de PG32UCDP is hij duurder dan de concurrentie, en voorzien van een nogal 'gamerige' uitstraling waar je van moet houden. Het QD-oledmodel heeft een nog betere kleurafstelling en beschikt net als het woledmodel over USB-C met een kvm-functie. De 120Hz-bfi-functie is ook aanwezig, waarmee het scherm er op die refreshrate even scherp uitziet als wanneer je videokaart 240 beelden per seconde kan aanleveren.

De beste 34"-oledmonitor

De Samsung Odyssey OLED G8 (34BG850) blijft een potentieel interessant alternatief, dat momenteel hetzelfde kost als de MO34WQC2. Ten opzichte van de Gigabyte-monitor is de hdr-weergave natuurgetrouwer en heeft het scherm USB-C met Power Delivery. De DisplayPort- en HDMI-poorten vereisen verloopstekkers en zijn daarmee onhandiger in het gebruik. Het Tizen-OS heeft weliswaar veel functies, maar is voor monitorgebruik vrij omslachtig. Daarnaast geeft Samsung een minder lange fabrieksgarantie van twee jaar.

Het beste woledalternatief in deze categorie is de LG UltraGear 34GS95QE-B, die wel iets duurder is en niet beschikt over USB-C-connectiviteit. De 800R-kromming is veel scherper dan die van de QD-oledschermen. LG heeft ook grotere 39"- en 45"-uitvoeringen in het assortiment, met dezelfde eigenschappen en beeldkwaliteit als het 34"-model. Uitgesmeerd over een 39"-paneel is de 3440x1440-pixelresolutie nog wel te pruimen, ongeveer zo scherp als een 24"-1080p-scherm, maar een 45"-monitor zou wat mij betreft meer pixels mogen hebben. Naar verwachting komen er volgend jaar oled-ultrawides met 5120x2160 pixels beschikbaar.

Wie een superbreed oledscherm zoekt, kan niet om de 49"-QD-oledmodellen heen die sinds vorig jaar uitkomen. De goedkoopste exemplaren kosten nu al minder dan 1000 euro: de Samsung Odyssey OLED G9 G93SC en Gigabyte Aorus CO49DQ. Het Samsung-scherm ondersteunt net als duurdere opties een refreshrate van 240Hz en heeft een betere hdr-kleurafstelling dan de CO49DQ, die tot 144Hz gaat. De Gigabyte-monitor heeft op zijn beurt een betere sdr-kleurafstelling, een USB-C-ingang (helaas zonder bruikbare Power Delivery) en een uitgebreidere garantie op inbranden.

Alternatief voor beeldbewerking

Wie op zoek is naar een scherm voor hdr-videobewerking, kan daarvoor natuurlijk ook een van de gamingschermen gebruiken. De 32"-monitors zijn vanwege hun 4k-resolutie het interessantst en een aantal van die schermen heeft ook een uitmuntende kleurafstelling voor zowel sdr- als hdr-materiaal. De meeste verkrijgbare opties ondersteunen echter geen hardwarekalibratie, hoewel ASUS een ProArt-versie van zijn PG32UCDM heeft aangekondigd.

Een kleine 4k-oledtelevisie, zoals het aangeraden model hieronder, is een aantrekkelijk alternatief voor wie een oledmonitor zoekt voor beeldbewerking. Je kunt het toestel eventueel in hardware kalibreren met Portrait Displays Calman-software, maar het is ook af fabriek netjes afgesteld, breed beschikbaar en bovendien aantrekkelijk geprijsd. Omdat het niet bedoeld als product voor professionals, zit er een aantal anti-inbrandtrucjes in, namelijk automatic brightness limiter en automatic static brightness limiter. Die kunnen vervelend zijn als je ervan op aan wilt kunnen dat het scherm de content weergeeft zoals bedoeld. Hoewel de televisie een redelijk hoge piekhelderheid op een klein vlakje behaalt, behoort de fullscreenpiekhelderheid tot de laagste van de oledschermen op deze pagina.

Uitgebreide testresultaten

Het testveld voor dit artikel bestaat uit negen 27"-wqhd-monitors, acht 32"-4k-schermen, acht 34"-ultrawides en negen oledmonitors groter dan 34". Via de links kom je uit bij alle specificaties en testdata. In de onderstaande grafieken staat een selectie van de geteste monitors, waaronder de aanraders en alternatieven die hierboven worden uitgelicht. De LG-televisie ontbreekt, omdat die volgens een andere testprocedure is getest.

Afhankelijk van de ruimte waarin je het scherm opstelt, is een lage minimale of hoge maximale helderheid belangrijk. Veel oledschermen laten zich lekker donker instellen, met een minimum van rond de 20cd/m² of nog minder. Het maximum is echter ook beperkt: niet meer dan ongeveer 250cd/m² op de gemiddelde oledmonitor. Sommige woledschermen van 2023, zoals de LG 27GR95QE-B, komen zelfs nog lager uit. Merk op dat deze waarden worden bereikt in een stand waarin het scherm de helderheid constant houdt, onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld. Veruit de meeste oledmonitors voor pc-gebruik hebben zo'n optie. Op schermen die het niet hebben, zoals de Cooler Master Tempest GZ2711, ervaar je bij desktopgebruik een continu wisselende helderheid en dat is knap irritant.

Voor de grafiekset hierboven hebben we alle schermen ingesteld voor het meestgebruikte sRGB-kleurbereik, waarbij we conform onze testprocedure gebruikmaken van voorgedefinieerde beeldmodi in het menu en we instellingen voor kleurtemperatuur, gamma en kleurbereik aanpassen als dat een betere weergave oplevert. Bij sommige schermen kan de helderheid in de beste modus voor sRGB helaas niet meer worden aangepast. Dat is te zien als een afwijking van meer dan 10cd/m² van de gewenste 150cd/m² in de grafiek Helderheid. De eerste drie grafieken tonen de gemiddelde afwijking van primaire kleuren (kleurafwijking), twintig verschillende grijstinten (grijsafwijking), en een mix van primaire kleuren, grijstinten en mengkleuren (Colorchecker). Deze wordt weergegeven als een ΔE ITP-score.

Veel oledschermen hebben een stand waarin de maximale helderheid kan oplopen tot de beloofde 1000cd/m² en een stand waarin de helderheid beperkter is, maar de kleurafwijkingen gemiddeld ook wat lager. Zoals we zagen in onze uitgebreide reviews van oledmonitors, hebben fabrikanten soms wat moeite om de kleurweergave goed te krijgen. Dat is te zien aan de aanzienlijke verschillen in helderheid die het scherm kan bereiken bij verschillende hoeveelheden wit in beeld. Hoewel het maximum voor kleine witte vlakjes meer dan 1000cd/m² kan bedragen, ligt het voor een volledig scherm op slechts 250cd/m² over het algemeen.

Voor de meting van het energiegebruik geven we op alle schermen een checkerboard met precies 50 procent wit weer, waarbij alle schermen zijn ingesteld op een helderheid wit van 150cd/m². Over het algemeen zijn grotere schermen logischerwijs minder zuinig dan kleine en een hogere resolutie laat het stroomverbruik ook toenemen. Evengoed zien we wel wat uitschieters naar boven en beneden, bijvoorbeeld de Gigabyte Aorus FO27Q3, die evenveel gebruikt als grotere 32"- en 34"-schermen met een hogere resolutie.

Alle soorten oledschermen hebben fantastische kijkhoeken in vergelijking met welke lcd dan ook, zelfs ips-monitors, die ten opzichte van VA- en TN-panelen betere kijkhoeken kunnen hebben. Toch zien we binnen de oledcategorie nog verschillen. QD-oledpanelen hebben over het algemeen nog iets betere kijkhoeken dan woledpanelen, die bovendien de eigenschap hebben dat de kijkhoeken vanaf de ene kant iets slechter kunnen zijn dan vanaf de andere.

De inputlag meten we voor een 1080p/60Hz-beeld. Normaal gesproken tonen we hierboven ook de responstijdmeting en uniformiteitsmeting, maar op beide tests scoren eigenlijk alle oledschermen uitstekend. In de praktijk zien we wel dat oledmonitors donkergrijze beelden minder uniform tonen, met wat zichtbare 'ruis' of lijnen. Van dat effect hebben woledmonitors in mijn ervaring soms wat meer last dan QD-oledschermen, maar het is samplespecifiek hoeveel last je ervan hebt.