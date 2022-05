Dell Alienware AW3423DW Review

Als pc-gamer die een luxe nieuwe monitor wil, kom je er maar bekaaid vanaf. Televisies vanaf het middensegment en hoger zijn meestal voorzien van een oledscherm, met zijn superhoge contrast, fraaie kleuren en uitstekende kijkhoeken, idem dito voor de meeste smartphones, zelfs de exemplaren uit het goedkopere segment. Nieuwe monitoren zijn nog steeds vrijwel zonder uitzondering voorzien van een lcd-paneel. De techniek maakt een redelijk goede beeldkwaliteit mogelijk tegen een betaalbare prijs, maar voor wie beter beeld wil, zijn het karige contrast, de soms trage responstijden en de matige uniformiteit een doorn in het oog.

Het is kortom geen verrassing dat de Alienware AW3423DW zich op een grote belangstelling mag verheugen. Het 34"-scherm werd door fabrikant Dell op de CES in januari aangekondigd. Hoewel het niet de eerste oled-monitor op de markt is, is het wel de eerste ultrawide met een paneel van organische leds, naast dat het scherm met 175Hz een hogere refreshrate heeft dan alle eerdere oledschermen op de markt. De oledtelevisies van dit moment gaan niet verder dan 120Hz. Hetzelfde geldt voor de meeste oledsmartphones, met uitzondering van een enkele fabrikant die een toestel met 144Hz-paneel heeft uitgebracht.

Inmiddels is de Alienware AW3423DW alweer ruim een maand op de markt, maar voorraden blijken schaars en lang niet iedereen die heeft besteld, heeft de monitor ook al geleverd gekregen. Bestel je hem nu op de site van Dell, dan moet je volgens de levertijdindicatie zelfs tot in september wachten voordat de doos op de stoep staat. Zonder kortingscode betaal je nu ongeveer 1323 euro. Dat is niet niks voor een ultrawide van dit formaat, maar gelet op het vernieuwende paneel en de eigenschappen die het belooft, had de AW3423DW beslist duurder kunnen zijn. Zo kost de LG UltraGear 34GP950G-B, net als de Alienware-monitor voorzien van een Nvidia G-Sync-scaler, maar dan met conventioneel 34"-ips-paneel, nu bijna 1100 euro.

QD-oled, woled en rgb-oled

Het oledpaneel van de Alienware AW3423DW is niet alleen uniek door zijn formaat en verversingssnelheid, maar ook omdat het een nieuwe oledvariant is die dit jaar voor het eerst op de markt komt: quantumdot-oled. De nieuwe beeldtechniek is al een paar jaar in ontwikkeling bij Samsung Display, de tak van het concern die de panelen voor televisies, monitoren en smartphones levert. Hoewel de Koreanen marktleider zijn als het gaat om kleine oledpanelen voor smartphones, tablets en (tegenwoordig) ook laptops, vertaalde die expertise zich tot nu toe niet in een positie op de markt voor grotere oledschermen. Daarin is aartsrivaal LG Display veruit dominant, met dank aan zijn patenten op de woledtechniek. Woledschermen bestaan uit een matrix van witte oleds met daarvoor kleurfilters, waarbij LG een vierde witte subpixel heeft toegevoegd om de efficiëntie van het scherm te verhogen. De kleinere oledschermen die Samsung Display maakt, zijn rgb-oledschermen, met oledpixels die daadwerkelijk verschillende kleuren licht geven. De productietechniek die nodig is om verschillende kleuren oledmateriaal perfect naast elkaar op een substraat te deponeren, blijken lastig op te schalen naar een groter formaat. Het Japanse consortium Joled, dat zich toelegt op de productie van oledpanelen voor in monitoren, kreeg dat vorig jaar wel al voor elkaar door het materiaal te printen op het substraat. Inmiddels zijn er op beperkte schaal rgb-oledmonitoren te koop.

QD-oledpanelen bestaan uit blauwe oleds met een laag quantumdots

Met QD-oled omzeilt Samsung Display de patenten van LG met een techniek die misschien nog wel slimmer is. Het Samsung-paneel bestaat niet uit witte, maar uit blauwe oleds. Daarvoor zitten geen kleurfilters, die alleen bepaalde golflengtes van het uitgestraalde licht doorlaten en de rest 'weggooien', maar quantumdots, die licht als het ware omzetten van de ene naar de andere golflengte. Dat levert in theorie een flink efficiëntievoordeel op, en daarmee een hogere helderheid. Het qd-oledpaneel heeft daarmee geen vierde witte subpixel nodig, maar bestaat gewoon uit rode, groene en blauwe subpixels, wat fellere kleuren zou opleveren.

Hoewel de consumententak van Samsung zoals bekend ook monitoren levert, heeft die kennelijk even gewacht met het bestellen van QD-oledpanelen, waardoor een andere fabrikant er nu als eerste mee aan de haal gaat. Naar verluidt brengt Samsung later dit jaar wel een eigen monitor uit met het 34"-QD-oledpaneel: de Odyssey G8QNB. Naast monitoren komen er in 2022 ook QD-oled-televisies van Sony en Samsung in de beeldmaten 55" en 65".