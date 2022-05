FromSoftware is 'in het proces om Dark Souls-servers weer online te brengen'

FromSoftware is 'momenteel in het proces om Dark Souls-servers voor pc weer online te brengen'. Die servers zijn offline wegens een kwetsbaarheid en daardoor vielen multiplayerfuncties weg. Lange tijd was onduidelijk wanneer de servers terug zouden komen.

Nog steeds is niet exact duidelijk wanneer de servers weer functioneren; de Japanse gamemaker vertelt dat het 'aanvullende informatie geeft over het tijdpad wanneer dat af is'. Ook de volgorde van de restauratie is niet helemaal duidelijk. FromSoft: "We zijn van plan de onlinediensten voor iedere game progressief terug te brengen; de servers voor Dark Souls III komen terug wanneer we het nodige werk hebben verricht om het probleem te verhelpen." De studio lijkt hier te willen zeggen dat de onlinediensten per game een voor een online komen en dat de studio begint met Dark Souls III, de populairste Dark Souls van dit moment.

De servers voor Dark Souls, Dark Souls: Remastered, Dark Souls II en Dark Souls III gingen offline in januari. Een hacker had namelijk een remote code execution-kwetsbaarheid gevonden in Dark Souls III en demonstreerde die in de livestream van iemand anders. Vanwege de geringe onderlinge verschillen tussen de multiplayerarchitecturen van de games, zette FromSoft alles offline totdat een fix klaar is.

Door een gebrek aan servers werkten de multiplayerfuncties niet meer. Daarbij moet gedacht worden aan coöperatief spel, maar ook een pvp -modus in de vorm van invasions en de berichtjes die spelers in de spelwereld achter kunnen laten, die zichbaar worden in de werelden van anderen. Deze elementen zijn een niet onaanzienlijk onderdeel van de games.

Kritiek op FromSoftware en uitgever Bandai Namco is er ook. De kern van de Dark Souls-gemeenschap is niet tevreden over hoe de bedrijven omgaan met deze kwetsbaarheden. De hacker die de rce-aanval tijdens de stream uitvoerde, zei dat te doen omdat er tot op dat moment niets gedaan was door From en Bandai aan eerder gemelde kwetsbaarheden. De gemeenschap heeft ook het heft in eigen handen genomen en heeft een eigen anticheattool voor Dark Souls III gemaakt. De maker daarvan meldde zeer kort na het incident dat het rce-gat middels de tool gedicht was. Dat FromSoftware bij vergelijking tot nu toe meer dan vier maanden over een officiële fix doet, zorgt ook voor ergernis bij fans.

Tot slot stemt een gebrek aan communicatie de fans ook niet goed: FromSoft liet in vier maanden alleen van zich horen bij het offline halen van de game en even later, om te melden dat de servers niet terugkwamen voor de release van Elden Ring, eind februari. Daarom twijfelden sommige liefhebbers er ook aan of de multiplayer van de games, waarvan de oudste tien jaar oud is, überhaupt terug ging komen.

Dark Souls III