Clearview-gezichtsherkenningssoftware stopt contracten met private bedrijven

Clearview AI, het bedrijf achter de gelijknamige, omstreden gezichtsherkenningstool, gaat alle contracten met niet-gouvernementele organisaties schrappen. Het bedrijf doet dit vanwege de vele lopende rechtszaken die tegen de ontwikkelaar zijn gestart.

Clearview zegt te stoppen met alle 'accounts die niet geassocieerd zijn met politiediensten of andere federale, staats- of lokale overheidsdiensten en agentschappen'. Dat staat in juridische documenten die in de Verenigde Staten zijn ingediend en waar BuzzFeed News over publiceert.

In het document schrijft de ontwikkelaar ook alle transacties met non-gouvernementele organisaties waar dan ook 'te vermijden'. Daarnaast wil Clearview AI een opt-outmechanisme maken zodat mensen hun afbeeldingen uit de database van de tool kunnen halen. Het is niet duidelijk of dit alleen voor Illinois geldt, of ook voor elders in de wereld.

Clearview AI wordt in de Amerikaanse staat aangeklaagd voor het misbruiken van biometrische data voor commerciële doeleinden. Met de ingediende documenten de hoopt Clearview dat de rechtszaak door de rechter wordt afgewezen, omdat het bedrijf naar eigen zeggen vrijwillige stappen neemt om aanpassingen te maken.

Tegelijkertijd blijft de dienst zich focussen op haar 'kernmissie', zo schrijft een Clearview AI-advocaat in een verklaring aan BuzzFeed News. Die missie is om politiediensten 'in de Verenigde Staten' te helpen met het identificeren van daders en slachtoffers van misdrijven. Begin vorige week bevestigde de CEO van Clearview, Hoan Ton-That, nog tegen NBC News dat het bedrijf Amerikaanse overheden wil helpen met het traceren van Covid-19-patiënten. Of Clearview AI nog steeds die ambitie heeft, is onduidelijk.

De ontwikkelaar wordt in meerdere Amerikaanse staten aangeklaagd voor het schenden van privacywetten. De dienst kwam in januari in het nieuws toen bleek dat Amerikaanse politiediensten gebruikmaken van de software. De tool werkt door foto's en informatie van mensen van sociale media en internet te scrapen en deze te koppelen aan gezichtsherkenningssoftware.

In februari werd bekend dat Clearview AI klanten heeft in zowel België als Nederland. Volgens de Nederlandse minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hoort de Nederlandse politie daar niet bij, al kon hij niet uitsluiten dat andere overheidsdiensten wel gebruikmaken van de software. Sociale mediaplatforms willen dat Clearview AI stopt met het vergaren van informatie en beelden. Sommige platforms zijn daar al juridische procedures voor begonnen.