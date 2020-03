KPN gaat forceren van hdr in tv-ontvanger niet terugdraaien

KPN heeft besloten dat het hdr in zijn ontvanger voor interactieve tv blijft verplichten. Dat betekent dat klanten met een tv die hdr ondersteunt, op alle zenders een hdr-modus te zien krijgen. Klanten hadden de afgelopen tijd geklaagd dat dit een negatieve invloed had op de kleurweergave.

In een topic op het forum van KPN geeft een medewerker aan dat het standaard weergeven van een hdr-modus op televisies die dit ondersteunen de afgelopen tijd is geëvalueerd. Het bedrijf geeft daarbij aan daarbij zowel negatieve als positieve feedback te hebben gekregen. Op basis daarvan is besloten dat de ontvanger voor interactieve tv de hdr-modus blijft forceren; dat betekent dat klanten met een televisie die hdr ondersteunt, dit op alle zenders te zien krijgen.

Volgens KPN is hiervoor gekozen omdat hdr toekomstbestendig is, en claimt daarbij ook dat partners zoals Netflix het standaard aanzetten van hdr vereisen. Het bedrijf stelt klanten die last hebben van verkeerde kleuren juist aanpassingen moeten doen aan de weergave op hun televisie. Er zijn echter veel klanten die klagen over deze interpretatie omdat de zenders die KPN doorgeeft in de meeste gevallen geen hdr ondersteunen, en er dus een kunstmatige conversie van de sdr naar hdr plaatsvindt.

KPN ontkent echter dat de omzetting naar hdr voor kwaliteitsverlies zorgt in het signaal dat op de televisie binnenkomt. Door gebruik van tone mapping kunnen de sdr-zenders alsnog op een goede manier worden weergegeven in een hdr-container, zo meent het bedrijf.

Een woordvoerder van KPN liet eerder aan Tweakers weten dat het bedrijf eerder positieve feedback heeft ontvangen over deze wijziging. "Uit onze gebruikerstests hebben we positieve reacties gekregen waarbij de meeste mensen aangeven dat nu ook de standaardzenders een betere beeldkwaliteit geven. Het voordeel bij 'hdr altijd actief' is dat de tv-ontvanger en televisie niet telkens hoeven te schakelen tussen sdr en hdr", aldus de woordvoerder.