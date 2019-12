Xbox One Series X heeft mogelijkheid om meerdere games tegelijk te pauzeren

De Xbox One Series X, de nieuwe generatie Xbox die over een jaar uitkomt, zal de mogelijkheid hebben om meerdere games tegelijk te pauzeren. De huidige Xbox en de PS4 kunnen dat nog met maximaal een game tegelijk.

Bij de functie wordt de gehele gamesessie opgeslagen op de disk, waarna deze opnieuw in het werkgeheugen geladen kan worden, waarna de speler op exact hetzelfde punt in het spel weer verder kan. Dit is te vergelijken met de sluimerstand van een pc. "Waarom kan je dat niet met meerdere games doen?" stelt Jason Ronald, Partner Director of Program Management bij Xbox in een interview met GameSpot. Een maximum geeft hij niet aan, maar theoretisch is de enige beperking de hoeveelheid opslagruimte.

Microsoft heeft zijn nieuwe console onthuld tijdens The Game Awards, het evenement dat afgelopen week plaatsvond. De console is backwards compatible met vier console-generaties, krijgt een nieuwe controller met een deelknop en heeft een toren-ontwerp in plaats van het gebruikelijke settopbox-ontwerp.

Microsoft meldt verder dat de Series X een custom Zen 2-soc zal bevatten en aangenomen wordt dat de console een custom Navi-gpu krijgt. Het bedrijf noemt in ieder geval de ondersteuning van hardware-accelerated-raytracing. De console zal framerates van 120fps in combinatie met een 4k-resolutie ondersteunen en heeft ook de capaciteit voor 8k. De fabrikant bevestigt de aanwezigheid van een ssd die laadtijden 'vrijwel elimineert'. Verder ondersteunt de console variable rate shading, auto low latency mode en dynamic latency input.