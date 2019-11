Ford introduceert zijn eerste elektrische auto die eind 2020 naar Nederland komt

Ford heeft zijn eerste elektrische auto aangekondigd. De Mustang Mach-E heeft een vanafprijs van 49.425 euro. De auto ondersteunt de 'phone-as-key'-technologie, en heeft hierdoor geen traditionele sleutel nodig. De eerste auto's worden eind 2020 geleverd.

De Mustang Mach-E is een vijfdeurs-suv. Hiermee concurreert de Mach-E met de Volkswagen ID.4 en de Tesla Model Y. De Mach-E wordt geleverd in drie varianten; een standaarduitvoering, de AWD-editie met vierwielaandrijving en een First Edition met glazen panoramadak. Dat laatste model wordt in een beperkte oplage geproduceerd. Ford start in Nederland vanaf de herfst in 2020 met het leveren van de Mach-E-modellen, waarbij de First Edition-varianten voorrang krijgen.

De standaarduitvoering heeft een accucapaciteit van 75,7kWh met een actieradius van maximaal 450 kilometer volgens de wltp-norm. Dit model heeft een vermogen van 190kW, wat omgerekend neerkomt op 258pk. Dit kan opgehoogd worden naar een accu met een capaciteit van 98,8kWh. Die accu is volgens Ford goed voor een actieradius van maximaal 600km. Het model met grotere accu heeft een vermogen van 210kW, wat neerkomt op 285pk. Het standaardmodel heeft een vanafprijs van 49.925 euro. Het model met grotere accu kost zonder extra's 58.075 euro.

Het interieur van de Mach-E

Het AWD-model heeft vierwielaandrijving met een dubbele motor, waardoor de actieradius wat lager ligt. De Mach-E AWD met standaardaccu heeft een maximaal bereik van 420 kilometer, terwijl het model met grotere accu een actieradius van maximaal 540 kilometer heeft. De AWD-modellen met standaardaccu en grotere accu hebben een vermogen van respectievelijk 190kW en 248kW, wat neerkomt op 258pk en 337pk. De Mach-E AWD heeft een vanafprijs van 57.665 euro. De uitvoering met grotere accu is beschikbaar vanaf 67.140 euro.

De Mustang Mach E First Edition heeft standaard vierwielaandrijving en de grotere 98,8kWh-accu. Deze uitvoering wordt naar verwachting als eerste geleverd, en bevat standaard het technologie+-pakket, met vast panoramadak en elektrisch instelbare voorstoelen. Deze uitvoering kost minimaal 70.940 euro.

Alle modellen ondersteunen snelladen, maar het laadvermogen verschilt per accu. De grotere accu kan met een vermogen van 150kW opgeladen worden, terwijl de standaardaccu het met 115kW moet doen. De grote accu wordt in 45 minuten tijd van 10 procent naar 80 procent opgeladen. De standaardaccu bereikt dit in 38 minuten. Alle modellen hebben daarnaast honderd liter aan bagageruimte onder de motorkap. Deze ruimte functioneert ook als koeler, waar bijvoorbeeld eten en drinken koel gehouden kan worden.

De Mach-E ondersteunt de nieuwe 'phone-as-key'-technologie van Ford. Hiermee wordt de Mach-E via de Fordpass-app automatisch vergrendeld en ontgrendeld, zonder dat hier een traditionele sleutel aan te pas komt. De verbinding werkt via bluetooth, waardoor een internetverbinding niet nodig is. Volgens Ford is het ontgrendelproces volledig automatisch en hoeven gebruikers hun smartphone niet uit hun zak te halen. De Mach-E heeft geen traditionele deurhendels, maar heeft in plaats daarvan een kop voor iedere passagiersdeur. De auto kan via deze knoppen geopend worden zodra er een gekoppelde smartphone in de buurt is.

Het is onduidelijk of een traditionele sleutel wordt meegeleverd voor wanneer de gekoppelde smartphone leeg is. Tweakers heeft Ford om een reactie gevraagd. Dit is niet de eerste auto die een dergelijke techniek ondersteunt. Tesla-auto's hebben ook een digitale sleutel, hoewel de autofabrikant ook keycards levert. Ook verkoopt Tesla een optionele keyless fob.

Het media- en navigatiesysteem is voorzien van Ford Sync 4 en heeft ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. Het werkt ook met spraakbediening. Het systeem bestaat uit een 15,5"-scherm met een fysieke draaiknop. Onder het scherm zit een tech tray met een ingebouwde draadloze oplader voor smartphones. Ford belooft ota -updates die de auto op termijn zullen verbeteren. In de toekomst brengt Ford bijvoorbeeld handsfree-rijden naar de Mach-E.