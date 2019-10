Patentaanvraag van Samsung toont augmentedreailitybril

Een patentaanvraag die Samsung begin dit jaar heeft ingediend en onlangs is gepubliceerd toont een ar-bril. Het gaat om een designpatent, dus technische details ontbreken, maar de bril lijkt twee projectieschermpjes en twee camera's te bevatten.

In de patentaanvraag staan ontwerpschetsen en Samsung heeft ook een render gemaakt waarop de ar-bril is te zien. Het document is vorige week online gekomen en dat werd opgemerkt door GalaxyClub. De afbeeldingen maken duidelijk dat het gaat om een doorzichtige bril met projectieschermpjes. Ook lijken er aan de voorkant twee camera's of sensoren te zitten. Die zouden mogelijk gebruikt kunnen worden voor het herkennen van handgebaren, zodat die in ar-omgevingen gebruikt kunnen worden.

Officiele informatie over de ar-bril van Samsung is er niet. De fabrikant heeft in de afgelopen jaren wel aangegeven aan zo'n bril te werken. Eind 2016 zei de Zuid-Koraanse fabrikant te overwegen om daarvoor een samenwerking met Magic Leap aan te gaan. Het is niet bekend of dat is gebeurt. Die fabrikant bracht eind vorig jaar zijn eerste headset uit voor ontwikkelaars en noemt dat een mixedrealitybril.

Meerdere fabrikanten hebben aangegeven toekomst te zien in ar-brillen. Volgens geruchten brengt Apple volgend jaar zijn ar-bril uit. Die zou alleen samenwerken met iPhones. Afgaande op het ontwerp lijkt de bril van Samsung ook weinig eigen hardware te bevatten. Het zou ook kunnen gaan om een variant die met een smartphone samenwerkt.