Datalekzoekmachine Have I Been Pwned zoekt overnamekandidaat

De zoekmachine voor datalekken Have I Been Pwned staat te koop. De oprichter van de populaire website zegt dat het bijhouden van het project teveel tijd kost, en wil de site aan een bedrijf overgeven.

Dat zegt oprichter Troy Hunt in een blogpost. Hij zegt teveel tijd kwijt te zijn aan het toevoegen van nieuwe datalekken en het bouwen van nieuwe functies, met name omdat hij alles nog steeds in zijn eentje bijhoudt.

Hunt is daarom in gesprek met verschillende overnamekandidaten voor de website. Hij wil wel zelf betrokken blijven bij de ontwikkeling ervan. "Er zijn nog zo veel dingen die ik voor de site wil maken maar wat ik niet in mijn eentje kan doen", schrijft hij. "Ik wil de persoon zijn die dat doet." Hunt zegt ook dat het een eis is dat Have I Been Pwned altijd gratis toegankelijk moet blijven, in ieder geval voor consumenten.

Have I Been Pwned werd in 2013 opgericht. Op de website wordt de data van grote lekken verzameld en aangeboden. Bekende van zulke lekken zijn die op LinkedIn en Adobe, waarbij miljoenen gegevens vrijkwamen. Via de website kunnen gebruikers kijken of hun e-mailadres of hun wachtwoord in zo'n datalek naar buiten is gekomen. Volgens Hunt staan er inmiddels bijna 8 miljard records op de website, en krijgen drie miljoen gebruikers automatisch een melding als hun gegevens gestolen blijken.