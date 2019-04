Intel stopt met 5g-modems voor smartphones door schikking Apple en Qualcomm

Intel is gestopt met de ontwikkeling van 5g-modems voor smartphones vanwege de schikking van Apple en Qualcomm, zo zegt de directeur van het bedrijf. De aankondigingen van het stoppen van Intel en de schikking kwamen op dezelfde dag.

Intel zag geen heil meer in de ontwikkeling van 5g-modems voor smartphones, zegt Intel-directeur Robert Swan in gesprek met The Wall Street Journal. "In het licht van de aankondigng van Apple en Qualcomm schatten we onze verwachtingen in om winst te maken met het leveren van deze technologie voor smartphones en concludeerden op dat moment dat we geen kans zagen."

Apple is Intels enige grote klant voor modemchips voor smartphones, maar de iPhone-maker sprak met Qualcomm af om de komende zes jaar alleen modems af te nemen van Qualcomm. Intel zegt dat het wel 4g-modems zal leveren voor de komende generatie iPhones, maar de generatie daarna heeft vermoedelijk Qualcomm-modems met 5g-ondersteuning.

De aankondiging dat Intel ging stoppen kwam enkele uren na die van de schikking, maar tot nu toe was niet bekend of Apple en Qualcomm schikten omdat Intel stopte met 5g-modems of dat Intel stopte vanwege de schikking. Intel stopt niet met 5g-modems, want het blijft die ontwikkelen voor andere apparaten dan smartphones.

Intel maakte donderdagavond Nederlandse tijd ook zijn kwartaalcijfers bekend. In een toelichting zegt Swan dat Intel zijn eerste 10nm-processors voor consumenten, de Ice Lake-generatie voor laptops, zal leveren vanaf deze zomer. Die moeten daardoor voor de feestdagen in laptops belanden. Dat ligt in lijn met de roadmap die Tweakers publiceerde. Daaruit bleek dat Intel in elk geval tot 2021 desktop-processors op het ouderen 14nm-procedé maakt.

Het bedrijf behaalde een omzet van 16,1 miljard dollar, gelijk met de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Het operationele inkomen daalde van 4,5 miljard naar 4,2 miljard dollar. Vooral de tak die processors voor consumenten maakt doet het goed: die groeide met 4 procent vergeleken met het begin van 2018. De datacenter-tak daarentegen deed het minder goed en liet een krimp zien.