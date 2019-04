Streamingdienst Disney+ gaat 6,99 dollar per maand kosten

Filmbedrijf Disney heeft details vrijgegeven over zijn aankomende Disney+-streamingdienst. De dienst komt 12 november uit en gaat 6,99 dollar per maand kosten. Een release in Europa volgt voor de zomer van volgend jaar.

Binnen twee jaar moet Disney+ wereldwijd beschikbaar zijn, zegt Disney. Dan moeten er tientallen miljoenen abonnees zijn voor de dienst, waar gebruikers ook jaarlijks voor kunnen betalen. Dan kost het 70 dollar per jaar. Europrijzen zijn nog niet bekend. Ook heeft Disney niets gezegd over de test in Nederland waar eerder een gerucht over ging.

Films komen als ze uit de bios verdwijnen op de streamingdienst. Dat gebeurt bijvoorbeeld dit jaar met een titel als de nieuwe versie van The Lion King. Daarnaast maakte Disney bekend dat ook The Simpsons op de streamingdienst zal verschijnen. Disney maakt nieuwe series voor release op Disney+, waaronder een Star Wars-serie en High School Musical.

Disney kondigde Disney+ al eerder aan, maar gaf tot nu toe geen details. Dat gebeurde nu op Disney's eigen Investor Day, waar het bedrijf een 210 pagina's tellende presentatie met allerlei details gaf over onder meer wat er allemaal te zien zal zijn op de streamingdienst.