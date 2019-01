Lenovo Yoga C730-convertible met 15,6"-oled-scherm kost 1649 dollar

Lenovo introduceert op de CES de Yoga C730-convertible met 15,6"-oled-scherm. Het amoled-paneel van Samsung heeft een resolutie van 3840x2160 pixels. De convertible moet in april uitkomen voor een prijs vanaf 1649 dollar.

Lenovo voorziet de nieuwe Yoga C730 van Intel Whiskey Lake-processors, dat zijn cpu's met een tdp van 15 watt. Het model dat we op de CES zagen bevatte een Core i7-8565U. Verder stopt Lenovo tot 16GB ram in de laptop en een ssd van maximaal 512GB. Lenovo spreekt niet over Nvidia-gpu's, dat is opvallend omdat de huidige Yoga 730 wel is voorzien van GTX 1050-videokaarten.

De Yoga C730 lijkt op het oled-scherm na grotendeels gelijk te zijn aan de Yoga 730, waarvan varianten in de Pricewatch staan met een prijs vanaf 1022 euro. Die goedkopere modellen hebben een ips-scherm met een full-hd-resolutie.

De prijs voor het instapmodel is 1649 dollar, maar welke specificaties kopers daar voor krijgen, is nog niet duidelijk. Lenovo noemt alleen een dollarprijs, maar gaat het toestel niet in de VS verkopen. De 2-in-1 met oled-paneel komt wel in Europa uit en zou rond april verkrijgbaar moeten zijn.

Lenovo is de vierde fabrikant die op de CES een laptop met een 15,6"-oled-scherm aankondigt. HP maakte eerder bekend met een oled-variant van de Spectre x360 15 te komen, Dell stopt een oled-paneel in zijn XPS 15, G5, G7 en Alienware m15 en Razer komt met een variant van zijn Blade-laptop met oled-scherm. Lenovo is vooralsnog de enige fabrikant die een prijs heeft genoemd.