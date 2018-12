Huawei levert bijna 25 procent meer smartphones dan vorig jaar

Huawei heeft ondanks verslechterende verhoudingen met het westen een recordjaar achter de rug, meldt het Chinese bedrijf zelf. De smartphonemaker heeft meer dan 200 miljoen telefoons geleverd, ten opzichte van 153 miljoen vorig jaar.

Huawei noemt in de bekendmaking specifiek de P20, Mate 20 en Honor 10 als zijnde te danken voor de cijfers. De P20 is sinds zijn release in maart meer dan 16 miljoen keer geleverd, de Mate 20-serie sinds oktober meer dan vijf miljoen keer en de Nova-serie in totaliteit 65 miljoen keer. Vergeleken met 2010, het jaar waarin de eerste Huawei-smartphone op de markt verscheen, worden nu 66 keer zoveel smartphones geleverd.

Eerder al werd bekend dat Huawei volgens marktonderzoekers Apple heeft ingehaald op dit gebied, in ieder geval in het tweede kwartaal van dit jaar. Samsung blijft nog de koploper. In het thuisland staat Huawei wel op nummer 1.

Huawei heeft wel eens betere verhoudingen met het westen gehad. Amerika weert het bedrijf als het gaat om gebruik bij de overheid, de Bitse provider BT haalt Huawei-apparatuur uit de core van zijn 4g-netwerk en in Canada is een topvrouw van het bedrijf gearresteerd op verdenking van het overtreden van een handelsembargo met Iran. Ook het Nederlandse kabinet gaat onderzoek doen naar buitenlands beheer van telecomnetwerken. Buiten het westen volgt Japan naar verluidt het voorbeeld van de VS: geen Huawei-apparatuur bij de overheid.

Het Chinese bedrijf benadrukt in de bekendmaking van de cijfers dat vertrouwen, veiligheid en privacy voorop staan. Die laatste zou zelfs "voorrang krijgen boven bepaalde commerciŽle afwegingen".