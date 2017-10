AMD brengt eerste Ryzen Mobile-processors met Vega-gpu uit

AMD brengt donderdag zijn eerste mobiele processors gebaseerd op de Zen-architectuur uit. De nieuwe socs hebben vier cores en een gpu die gebaseerd is op de Vega-architectuur. De nieuwe hardware is in eerste instantie terug te vinden in laptops van HP, Acer en Lenovo.

De Ryzen 5 2500U en Ryzen 7 2700U, zijn voorzien van vier cores, met smt . De geïntegreerde gpu is gebaseerd op de architectuur van de Vega-videokaarten, maar krijgt logischerwijs minder compute units mee. De Ryzen 5-processor moet het doen met 8 compute units, terwijl de Ryzen 7 er over 10 beschikt met bovendien een iets hogere kloksnelheid.

Ryzen 5 2500U Ryzen 7 2700U Cores/threads 4/8 4/8 Klokfrequentie 2,0GHz 2,2GHz Turbofrequentie 3,6GHz 3,8GHz Gpu 8CU (512 streamprocessors) 10CU (640 streamprocessors) Gpuklok Tot 1100MHz Tot 1300MHz Tdp 9 tot 25W 9 tot 25W

De nieuwe processors kunnen op een tdp tussen de 9 en 25 watt geconfigureerd worden en zullen met behulp van het Precision Boost 2-alogritme hun op basis van temperatuur, stroomsterkte en belasting de cpu-cores zo hoog mogelijk klokken.

In samenspraak met AMD kunnen fabrikanten ook xfr op de cpu's inschakelen. Dat werkt iets anders dan bij de desktopprocessors en wordt alleen ingeschakeld wanneer AMD de koeling in de laptop goedgekeurd heeft. Mobile xfr klokt vervolgens de cpu zo hoog mogelijk, waarbij alleen de temperatuur de beperkende factor vormt. Dat levert vooral bij langdurige cpu-belasting winst op.

AMD heeft enkele benchmarks gedeeld, waarin de nieuwe processor indrukwekkende resultaten neerzet. Ten op zichte van Intels Core i7-8550U-processor heeft de Ryzen 7 in Cinebench 1T een tien procent lagere score, maar in de multithreaded benchmark komt de score 44 procent hoger uit. De Vega-gpu moet bovendien geschikt zijn om niet al te zware games op lage instellingen te draaien, blijkt uit de resultaten die AMD in games als League of Legends, Overwatch en CS:GO haalde. De multimedia-engine is ook verbeterd en kan nu video's in vp9- en hevc-formaat hardwarematig decoderen.

De eerste laptops waarin de Ryzen-processors zullen verschijnen zijn HP's Envy x360, de Lenovo Ideapad 720S en de Acer Swift 3. Volgens AMD zijn deze laptops vanaf donderdag te koop. Of ze ook al direct in de Benelux beschikbaar zijn, is nog niet bekend. Zodra we een reviewsample van een van die laptops in huis hebben, zullen we een review van Ryzen Mobile publiceren.