Nederlandse politie beheerde maand lang online drugsmarktplaats

De Nederlandse politie heeft 27 dagen lang de ondergrondse drugsmarktplaats Hansa Market beheerd. De infiltratieoperatie bij de darkwebmarkt gaf de politie daarmee inzage in de handel van de drugs en de bijbehorende geldtransacties.

Team High Tech Crime en het darkweb-team van de politie kregen in juni het beheer over Hansa Market in handen, nadat de twee beheerders in Duitsland waren aangehouden zonder hier ruchtbaarheid aan te geven. De nieuwe beheerders slaagden erin het vertrouwen in de marktplaats te behouden, onder andere door actief te reageren op verzoeken van gebruikers technische problemen op te lossen.

De populariteit van de markt ging zelfs enorm omhoog, nadat AlphaBay offline ging. Volgens de politie verschenen er daarop vijfduizend extra klanten en was de toeloop zelfs zo groot dat het aanmaken van nieuwe accounts tijdelijk stopgezet moest worden. De politie kreeg door de operatie inzage in onder andere lopende transacties van verkopers en in het berichtenverkeer, door de versleuteling uit te zetten. Van kopers en verkopers wisten de autoriteiten de accountnamen en wachtwoorden te onderscheppen. Ook de geldstromen konden in kaart gebracht worden en de politie kon twee miljoen euro afvangen door beslag te leggen op in totaal meer dan 1000 bitcoins.

Volgens de politie was Hansa Market een van de grootste illegale marktplaatsen op het darkweb. Dagelijks plaatsten kopers duizend bestellingen bij de 1765 verkopers; er stonden zo'n veertigduizend advertenties voor soft- en harddrugs. In Nederland zouden er zo'n vijfhonderd kopers acties zijn geweest. Er zijn inmiddels vier handelaars aangehouden, maar de politie verwacht nog veel meer aanhoudingen te kunnen verrichten. De politie heeft zo'n tienduizend afleveradressen in het buitenland doorgegeven aan Europol.

De politie had aanwijzingen dat de servers in Nederland gehoste werden, maar de systemen bleken in Litouwen te staan. Na de aanhouding van de oorspronkelijke beheerders en de inbeslagname van de servers, kopieerde de politie de marktplaats naar servers in Nederland. Het offline halen van AlphaBay werd stilgehouden om ontevreden bezoekers van die site naar Hansa Market te lokken. Anders dan op AlphaBay werden op Hansa Market geen wapens of kinderporno verhandeld, alleen drugs.

Bij het onderzoek werkte de politie samen met politie- en justitiediensten in Duitsland, Litouwen, de Verenigde Staten en Europol. Hansa Market was tot donderdag nog online. De politie trok in de middag de stekker eruit.