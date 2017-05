Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 12:07, 2 reacties • Feedback

Zenimax heeft na de gewonnen rechtszaak tegen Oculus nu ook Samsung gedagvaard. Zenimax verwijt Samsung bij de ontwikkeling van de Gear VR gebruik te hebben gemaakt van code die door Zenimax is ontwikkeld. Volgens Zenimax is de code gestolen door John Carmack.

Samsung wordt aangeklaagd voor auteursrechtenschending, oneerlijke concurrentie, ongerechtvaardigde verrijking en het op oneigenlijke wijze verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. In de dagvaarding stelt Zenimax dat Samsung willens en wetens heeft geprofiteerd van vr-technologie van Oculus en met de ontwikkeling van de Gear VR is doorgegaan, terwijl de rechtszaak tussen Zenimax en Oculus al gaande was. Samsung zou ook geen toestemming aan Zenimax hebben gevraagd om gebruik te maken van de informatie en technologie van Zenimax. Zenimax wil een schadevergoeding en een deel van de winst die Samsung met de Gear VR heeft opgestreken.

Samsungs Gear VR is gebaseerd op de technologie van Oculus en volgens Zenimax is die technologie op oneigenlijke wijze gestolen door John Carmack, die jaren geleden werkte bij id Software, dat in 2009 door Zenimax werd overgenomen. Carmack vertrok en ging werken bij Oculus. ZeniMax beweert dat Carmack computercode en belangrijke kennis van technologie voor het ontwikkelen van een vr-bril meenam bij die overgang. Samen met andere voormalige ZeniMax-medewerkers kon Oculus zo zijn Rift-bril bouwen dankzij onderzoek en auteursrechtelijk beschermde code van ZeniMax, aldus de claim.

In de nieuwe dagvaarding van Zenimax in de zaak tegen Samsung, wordt beweerd dat John Carmack en Matt Hooper bij id Software een 'aanvalsplan' voor een mobiele vr-toepassing hebben gemaakt, dat uiteindelijke leidde tot de Gear VR van Samsung. Carmack zou de door Zenimax ontslagen medewerker Hooper toegang hebben verschaft tot het kantoorpand van id Software, waar beiden toegang hadden tot de geheime informatie. Carmack en Hooper zouden vanuit kantoorpanden van id Software in het geheim tot laat in de avond hebben gewerkt aan een plan voor het ontwikkelen van een vr-bril voor Oculus, waarbij Oculus deze weer zou leveren aan Samsung.

In februari kwam de soortgelijke zaak tussen het door Facebook overgenomen Oculus en Zenimax tot een climax. Een jury bepaalde toen dat Oculus bijna 500 miljoen dollar moet betalen aan Zenimax. Oculus moest 200 miljoen dollar aan schade vergoeden wegens het breken van een non-disclosure agreement en 50 miljoen dollar voor het inbreuk maken op het auteursrecht. Zowel Oculus als oprichter Palmer Luckey moesten daarnaast 50 miljoen dollar betalen voor misbruik van merkrechten en de andere oprichter, Brendan Iribe, moest hiervoor 150 miljoen dollar betalen. Omgerekend kwam het totale toegekende bedrag neer op 463 miljoen euro. Volgens de jury was er echter geen sprake van diefstal van bedrijfsgeheimen.

Carmack gaf tijdens de zaak toe e-mails met code voor virtualrealitytoepassingen meegenomen te hebben naar Oculus. De jury oordeelde dat hij daarmee eigendom van ZeniMax meenam, maar hij hoefde geen schadevergoeding te betalen, aldus Bloomberg. In 2014 liet Carmack weten id Software juist verlaten te hebben omdat hij niet, of te weinig, aan vr mocht werken.

Deze zaak tussen Zenimax en Oculus is nog niet ten einde. Oculus is in beroep gegaan en Zenimax probeert via een rechterlijk bevel alsnog te voorkomen dat de door Oculus gebruikte software mag worden gebruikt.