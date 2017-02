Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 februari 2017 08:16, 10 reacties • Feedback

Philips heeft eind 2016 een Frans bedrijf op het gebied van visible light communications overgenomen. Met het bedrijf haalt Philips kennis op het gebied van lifi in huis: netwerktechnologie die via ledlicht werkt.

Het bedrijf Luciom is inmiddels verhuisd naar het hoofdkantoor van Philips Lighting in Eindhoven. Een woordvoerder van Philips heeft de overname tegenover Leds Magazine bevestigd. Hij maakte niet bekend waar Luciom zich op gaat richten, maar het Franse bedrijf werkt aan technologie op het gebied van lifi.

Onder andere biedt Luciom lifi-tags aan. Deze zorgen voor eenwegcommunicatie via ledlicht, wat gebruikt kan worden om bijvoorbeeld de positie van smartphonegebruikers in gebouwen te lokaliseren, hen van content te voorzien en analyses op te stellen over plekken in gebouwen die druk bezocht worden. Daarnaast werkt Luciom aan het verbeteren van de snelheid van lifi. Met een usb-accessoire weet het bedrijf naar eigen zeggen een downloadsnelheid van 20Mbit/s en uplink van 5Mbit/s te behalen.

Lifi wordt al jaren als technologie gezien die wifi kan aanvullen. Obstakels voor de doorbraak waren tot nu toe de beperkte snelheid en de noodzaak dat zender en ontvanger elkaar moeten kunnen bereiken met lichtpulsen. Met de techniek wordt data verstuurd via het oscilleren van leds. Dit gebeurt zo snel dat het menselijk oog dit niet waarneemt.