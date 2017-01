Door Joris Jansen, maandag 16 januari 2017 17:56, 13 reacties • Feedback

Airbus-topman Tom Enders verwacht dat Airbus Group eind 2017 een prototype van een autonoom opererend vliegend voertuig voor een enkel persoon kan testen. Het toestel moet verticaal gaan opstijgen en landen en zou in 2021 operationeel moeten zijn.

De ceo van Airbus, Tom Enders, heeft volgens Reuters op de Digital-Life-Design-conferentie in München gezegd dat de Europese vliegtuigbouwer eind 2017 een prototype van vliegend voertuig wil testen. Het gaat om een éénpersoons vliegtuig die als een helikopter verticaal kan opstijgen en landen. In 2021 zou het transportmiddel gereed moeten zijn.

Airbus ontwikkelt het toestel in een intern project onder de naam 'Project Vahana'. Verantwoordelijk voor dit project is A3, een subdivisie van Airbus in het Amerikaanse San Jose. Het doel is te komen tot een klein, efficiënt, autonoom vliegend voertuig die met name gebruikt zal worden in stedelijke gebieden voor korte afstanden.

Het toestel zou gaan beschikken over vier propellers die via een kantelende vleugel zowel geschikt zijn voor opstijgen als voor de aandrijving in de vluchtfase. Airbus zegt voor het ontwerp ook een elektrische motor te gaan gebruiken om de luchtvervuiling binnen de perken te houden. Het toestel zou een parachute voor noodsituaties krijgen en in staat zijn om automatisch obstakels en andere vliegtuigen te ontwijken.

Airbus werkt ook nog aan een project voor een vliegende auto. Dit project heet 'CityAirbus'. Ook dit toestel zou een, al dan niet deels, elektrische aandrijving en kantelende propellers krijgen, maar zou in tegenstelling tot het toestel van Project Vahana wel in staat zijn meerdere mensen te vervoeren. Het idee is dat deze 'vliegende taxi' via je smartphone is te bestellen voor een korte vlucht in stedelijk gebied. In eerste instantie zou een piloot het toestel nog besturen, maar zodra de toepasselijke wet- en regelgeving het toelaat, kan er ook volledig autonoom worden gevlogen.

De vliegtuigbouwer werkt daarnaast aan een project om goederen te vervoeren met een drone. Met dit project genaamd 'Skyways' wil Airbus halverwege 2017 een autonome drone demonstreren die op de Nationale Universiteit van Singapore in staat is om pakketjes te vervoeren.

Volgens topman Enders wil Airbus, als de grootste commerciële helikopterbouwer ter wereld, investeren in nieuwe technologie zoals autonoom rijden en artificiële intelligentie en deze technieken inzetten bij de ontwikkeling van vliegende voertuigen.