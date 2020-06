Community Update - Mei

We geven in deze artikelenreeks een overzicht van wat er zoal speelt op communitygebied. Zo lichten we topics uit, wijzen we op goede gebruikersreviews en bespreken we af en toe comments op nieuws en reviews. Hoewel we zo verschillende delen van de site aandacht geven, ontbreekt daarbij nog een belangrijk onderdeel: Discord. Het wordt namelijk steeds drukker op de Tweakers Discord-server, waar communityleden kunnen chatten over vele onderwerpen. Discord dient als een alternatief voor en aanvulling op de mogelijkheden voor 'slow chat' die het Forum biedt.

Op de site

We schreven hier al eerder dat de combinatie van nieuws en comments het best werkt als deskundigen aanvullende informatie in de reacties zetten en helemaal als dat mensen zijn die direct betrokken zijn bij het onderwerp van het nieuws. In mei zagen we daar een goed voorbeeld van bij het nieuws over de atomaire sensor van onderzoekers van de TU Delft. Robbie Elbertse, alias Wobzter, was een van de auteurs van de paper hierover en reageerde uitgebreid op de talloze vragen die lezers hadden over het complexe onderwerp.

We hebben hier natuurlijk een onderdeel om Tweakblogs uit te lichten, maar Bas z'n Knutselblog wilden we wat extra aandacht geven. Tweaker Sebastius heeft in het verleden artikelen voor de frontpage geschreven, de Hardware 112-reeks productreparaties, en is nu een soldeerworkshop begonnen. Hieronder staat de eerste videoaflevering, maar er zijn er inmiddels meer en op Twitch zijn ze live te volgen.

Communitystatistieken

We zijn gek op toptienlijstjes, vooral als die gaan over gebruikers die zich op verschillende terreinen op Tweakers onderscheiden. Elke maand bevatten de lijsten andere users die zich op verschillende manieren van hun beste kant hebben laten zien.

Uitgelichte gebruikersreviews

Welke gebruikersreviews van de afgelopen maand zijn het waard om onder de aandacht te worden gebracht? We zetten enkele reviews van interessante, populaire en nieuwe producten op een rij. Daarbij putten we uit de 228 gebruikersreviews die in de maand mei zijn verschenen.

+3Ajax StarterKit Cam Wit review door Jonah.Knulst Jonah.Knulst ontving van Ajax Systems een StarterKit Cam met aanvullend diverse smarthomeproducten om te reviewen. In feite ging het om zoveel producten dat een grondige bespreking van alle onderdelen van de kit er niet inzat, maar wel krijg je als lezer een mooi overzicht wat je kunt verwachten van de aanschaf van een bundeling smarthomeproducten van een bepaald ecosysteem. Zoals Jonah zelf zegt: "Het kan vrij complex worden met de hoeveelheid aan extra, toe te voegen apparaten."

+2Ubiquiti UniFi Switch Flex Mini (5-poorts) review door HuJuh De producten van de fabrikant van netwerkapparatuur Ubiquiti genieten een grote populariteit op Tweakers. HuJuh bespreekt hier de UniFi Switch Flex Mini, een compacte 5-poortsswitch. Zijn mening over het apparaat geeft hij al in de opening weer: "Zijn naam is klein, zijn daden benne groot." Hij kocht hem voor in de meterkast, maar heeft er nu ook een voor onder de tv.

+3Logitech StreamCam Wit review door Frozen Frozen ontving van Logitech een Streamcam om te reviewen. Lang waren webcams niet bepaald de spannendste apparaten, maar om bekende redenen willen we nu wel weten wat goede, en verkrijgbare, modellen zijn. Deze 1080p-camera is prima volgens de reviewer, waarbij hij als positief punt onder andere noemt dat hij op alle schermen te bevestigen is en een goede microfoon heeft. Een minpunt is de afwezigheid van een privacyschuifje.

Nieuwkomer van de Maand

+2Google Nest Wifi Router + Point (Wit) review door Las2016 De Google Nest Wifi-router en het Google Nest Wifi-toegangspunt zijn nog niet zo lang verkrijgbaar in Nederland en België, maar Las2016 ging direct tot aanschaf over. In deze korte review doet hij verslag van de aansluiting, meldt hij waar hij tegenaan liep en publiceert hij wat snelheidstests. De interesse voor deze router is groot, en de review en aanvullende comments van Las2016 worden dan ook gewaardeerd,

Uitgelichte Tweakblog

Hacken met 8 jaar oude mediaspeler door trab_78 Met een titel als 'Hacken met 8 jaar oude mediaspeler' is aandacht verzekerd natuurlijk. Trab_78 speelt muziek vanaf zijn Synology DiskStation-nas en doet dat via de Apple TV. Volgens hem is de Airplay-ondersteuning van Synology niet best en maakte een software-update van Apple dat het afspelen haperingen ging vertonen. Dus kocht hij een oude mediaspeler voor vijf euro en begon hij aan de uitdaging om het ding in combinatie met zijn nas aan de praat te krijgen.

Gathering of Tweakers

Wat gebeurt er allemaal op het Forum? We lichten hier een aantal statistieken en topics uit. Corona leidt nog altijd tot veel discussie op het Forum en ook financiën (beleggen en cryptovaluta), motoren en wonen zijn populaire topics. Opvallend in dit rijtje is de populariteit van het topic over Home Assistant, een opensource-automationplatform gebouwd met Python 3.

Uitgelichte topics

Command & Conquer in een nieuw jasje

Menig Tweaker-hart ging sneller kloppen bij het nieuws dat EA een remaster van Command & Conquer ging maken en de hoop was dat dit goed uit zou pakken. EA lijkt in ieder geval oprecht moeite gedaan te hebben de sfeer van het origineel te behouden. Onder andere is de modcommunity aangehaakt bij de ontwikkeling. In dit topic lees je alles over de remaster van de bekende rts-game.

EA gaat remasters van Command & Conquer serie maken

Racen in het klein

Laten we eerlijk zijn, de meeste tweakers zijn in hun hart nog kleine jongens die met speelgoed in de weer zijn. Nou, dan zitten ze bij dit topic over rc-auto's niet op de goede plek, want hier hebben ze het over het serieuzere werk. "Met de huidige motortechnieken zijn snelheden tot 100km/u niet uitzonderlijk, en de keuze aan banden en afstelmogelijkheden in het chassis is geheel vergelijkbaar met de echte autosport om de auto helemaal naar je hand te zetten."

Het grote RC cars topic

Draadloze oortjes voor weinig

Een groep gebruikers zweert nog bij bedraad, maar draadloze oortelefoons zijn razend populair en voor sommige smartphones moet je ook wel, tenzij je met een dongle op zak wilt lopen. Hoe dan ook, als rechtgeaarde tweaker wil je natuurlijk niet te veel betalen voor je headset. In dit topic kun je de hulp van je medetweakers inroepen bij je zoektocht naar een goedkope set audio-oortjes en je ervaringen delen als je die gevonden hebt.

[Goedkope volledig draadloze oortjes] Ervaringen & Discussie

5g is er

We schreven het al: vanaf eind april konden de eerste Nederlanders een 5g-symbooltje op hun toestel waarnemen. Daarbij gaat het om Vodafone-klanten, maar hoe zit het met de andere providers? Waar is 5g-dekking en om welke frequentiebanden gaat het? En welke smartphones zijn eigenlijk 5g-ready? Voor dat soort vragen en andere discussies over de netwerkgeneratie kun je in dit topic terecht.

[5G - mobiel netwerk] Ervaringen & Discussie