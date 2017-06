Door Paul Hulsebosch, donderdag 15 juni 2017 13:00, 13 reacties • Feedback

Nintendo had veel om te laten zien, tijdens de persconferentie die het gaf aan de vooravond van de E3. De uitgever toont ook tal van games op de beursvloer. Op de enorme stand van het Japanse concern is van alles speelbaar. Het nieuwe Mario + Rabbids Kingdom bijvoorbeeld, of Fire Emblem Warriors. Toch was er onder de bezoekers vooral belangstelling voor een andere game. De grootste rij wachtenden op de beursvloer hoopt op wat speelminuten in Super Mario Odyssey.

Videopreview van Super Mario Odyssey.

Wij hadden mazzel en kregen 20 minuten speeltijd van Nintendo, waarbij het twee levels van de game voor ons beschikbaar had. We mochten op avontuur in het Metro Kingdom en in het Sand Kingdom. De game bevat veel meer van dergelijke Kingdoms, want de Odyssey uit de titel is een wereldreis die Mario maakt, langs allerlei landen en streken. Zo is er een level dat duidelijk Mexicaanse invloeden heeft, en reis je ook naar donker Afrika. Bovendien kun je naar New Donk City, uiteraard afgeleid van New York City, maar dan met een overvloed aan verwijzingen naar Mario's oude vijand Donkey Kong.

Je hebt een schip tot je beschikking waarmee je van het ene Kingdom naar het andere kunt reizen, al kan dat niet zomaar. Je zult eerst voldoende maantjes moeten verzamelen. Daar zijn er in elk Kingdom flink wat van te vinden, en ze dienen als brandstof voor je schip. Pas als je in een Kingdom voldoende maantjes hebt verzameld, heeft je schip genoeg brandstof om naar een ander KIngdom te reizen. Het systeem lijkt op dat uit Super Mario 64, waarin je sterren moest verzamelen. Je hoeft het er niet bij te laten. In elk Kingdom zitten veel meer maantjes verborgen dan je nodig hebt om verder te kunnen reizen. De uitdaging is uiteraard om ze allemaal te verzamelen.