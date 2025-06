Odido had storing op mobiele netwerk - update

Odido had woensdagochtend last van een storing in zijn mobiele netwerk. Klanten 'konden problemen ervaren'. Om iets over 11.00 in de ochtend waren de problemen opgelost.

Odido op zijn forum dat de problemen om 11.13 waren opgelost. "De problemen zijn opgelost! Mocht je nog problemen ervaren met je mobiele netwerk dan dien je je toestel te herstarten", zegt de provider.

De storing ontstond op woensdagochtend. "Momenteel kun je problemen ervaren met het mobiele netwerk. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak én de oplossing", schreef het bedrijf. Op AlleStoringen.nl kwamen sinds 09.00 veel klachten binnen van klanten.

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat er een grote storing bij de provider is. Een maand geleden gebeurde dat ook al in een groot deel van Zuid-Nederland, en een week geleden was er nog een grote storing vanwege een kabelbreuk.

Update, 10.30 uur - Odido zegt op zijn forum dat het de oorzaak van het probleem heeft gevonden. De provider zegt niet wat dat specifieke probleem is.

Update, 11.33 uur - Odido meldt dat de storing is opgelost.