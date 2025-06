Odido en virtuele providers hebben opnieuw storing op mobiele netwerk - update

Odido heeft woensdagochtend last van meerdere storingen in zijn mobiele netwerk. Klanten 'kunnen problemen ervaren'. Om iets na 11.00 uur in de ochtend werd een eerste storing opgelost, maar tegen de middag ontstond een tweede probleem.

Odido meldde om 12.30 uur op zijn forum dat er nieuwe problemen zijn. "Op dit moment speelt er opnieuw een probleem in de systemen die mobiel internet mogelijk maken. Hierdoor kun je mogelijk minder tot geen bereik ervaren met als gevolg beperkt toegang tot mobiel internet. Nooddiensten blijven uiteraard gewoon bereikbaar. We werken nog hard aan een oplossing. Zodra er een update is, laten we het je weten in dit topic", schrijft de provider.

Op Allestoringen is te zien dat er ook bij veel andere providers meer meldingen dan normaal binnenkomen. Daarbij zitten veel sim-onlyproviders die over het netwerk van Odido lopen, zoals Simpel en Ben. Er komen ook meer meldingen dan gemiddeld binnen over KPN en VodafoneZiggo, maar dat lijkt meer te komen door hoe Allestoringen werkt: die site categoriseert alleen meldingen van sociale media en van gebruikersmeldingen, maar verifieert niet of die kloppen. Een woordvoerder van KPN zegt tegen Tweakers dat er geen storing op dat netwerk is. VodafoneZiggo bevestigt hetzelfde.

De storing komt kort nadat er een eerdere storing plaatsvond op woensdagochtend. Die begon rond 9.00 uur en was rond 11.13 uur opgelost. "De problemen zijn opgelost! Mocht je nog problemen ervaren met je mobiele netwerk dan dien je je toestel te herstarten", zei de provider toen.

De storing ontstond op woensdagochtend. "Momenteel kun je problemen ervaren met het mobiele netwerk. Op dit moment zijn we op zoek naar de oorzaak én de oplossing", schreef het bedrijf. Op AlleStoringen.nl kwamen sinds 9.00 uur veel klachten binnen van klanten.

Het is de derde keer in relatief korte tijd dat er een grote storing bij de provider is. Een maand geleden gebeurde dat ook al in een groot deel van Zuid-Nederland en een week geleden was er nog een grote storing vanwege een kabelbreuk.

Update, 10.30 uur - Odido zegt op zijn forum dat het de oorzaak van het probleem heeft gevonden. De provider zegt niet wat dat specifieke probleem is.

Update, 11.33 uur - Odido meldt dat de storing is opgelost.

Update, 12.45 uur - Nieuws over de nieuwe storing is toegevoegd.

Update, 13.08 uur - Op Allestoringen.nl komen ook meerdere meldingen binnen over een storing bij KPN. Een woordvoerder van die provider zegt tegen Tweakers dat er geen storing op dat netwerk is.

Update, 13.39 uur - Reactie VodafoneZiggo toegevoegd.