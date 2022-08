Belgische verbod op lootboxes in games wordt mogelijk niet goed gehandhaafd

De verbanning van lootboxes in België wordt mogelijk niet goed gehandhaafd. Uit een onderzoek blijkt dat het overgrote merendeel van populaire games voor de iPhone in België nog steeds van de verboden gokmechaniek gebruikmaken.

Volgens onderzoek van Leon Y Xiao gespot door GamesIndustry.biz bevat 82 procent van de 100 meest verdienende games in de Play Store een vorm van 'willekeurige inkomstengenerering', verwijzend naar de door de Belgische Kansspelcommissie verboden eigenschap van een lootbox. Ruim 80 procent van de games geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar en ouder zou eveneens lootboxes bevatten.

Xiao benadrukt dat het ontzettend moeilijk is om een dergelijke wet te handhaven en dat het huidige beleid van de Belgische Kansspelcommissie om die reden niet werkt. "Hoewel de initiële invoer van de wet het publieke debat zowel nationaal als internationaal aanwakkerde heeft een niet gehandhaafde 'verbanning' veel negatieve gevolgen. Zo krijgen consumenten, ouders en wetgevers een misplaatst gevoel van veiligheid."

Hij stelt daarnaast dat ontwikkelaars die zich niet aan de regels houden een oneerlijk voordeel krijgen, wat het probleem versterkt. 'Gamebedrijven met verantwoordelijkheidsgevoel' maken volgens Xiao plaats voor games die de huidige wetgeving negeren.

Momenteel worden lootboxes in België als gokken bestempeld wanneer ze met echt geld aangeschaft kunnen worden en wanneer de inhoud ervan aan het toeval overgelaten wordt. Mede daarom worden bepaalde mechanieken uit games voor de Belgische markt gehaald, in 2019 bijvoorbeeld door bepaalde valuta uit FIFA te halen. In sommige gevallen worden games überhaupt niet in Belgïe uitgebracht vanwege de wetgeving omtrent lootboxes. Diablo Immortal is bijvoorbeeld niet in België en Nederland beschikbaar. Over Nederland gesproken, ook hier gelden wetten met betrekking op lootboxes. Wanneer de inhoud van een lootbox voor echt geld verhandelbaar is, geldt het als een gokmechanisme en is het verboden.